Måneskin in crisi, l’assenza di Victoria De Angelis fa troppo rumore

Un compleanno incredibile, alla presenza di amici e della sua fidanzata, Giorgia Soleri. Damiano David ha compiuto 24 anni e ha festeggiato con un party a tema anni ’90, includendo la festa per i 27 della sua compagna, che l’ha simpaticamente definito il suo toy boy. Impossibile non notare un’assenza che ha fatto molto rumore, quella di Victoria De Angelis. Ma cos’è successo tra lei e il leader dei Måneskin?

Måneskin, perché Vittoria era assente per il compleanno di Damiano

C’erano proprio tutti, gli amici più stretti e tutte le persone care. Una di loro, però, mancava all’appello: si tratta di Victoria De Angelis, la bassista del gruppo, che non è apparsa nei video e nelle tante foto scattate per l’occasione da Fabio Germinario. Presenti, invece, il batterista Ethan Torchio e il chitarrista Thomas Raggi.

I commenti si sono scatenati immediatamente, con gli utenti che hanno chiesto incuriositi quali fossero i motivi legati a questa scelta. Alcuni hanno pensato che avessero litigato, altri – invece – hanno attribuito la sua assenza ai difficili rapporti con Giorgia Soleri. Sembrerebbe, infatti, che la musicista e l’influencer non siano in buoni rapporti, tanto da spingere Vic a disertare la festa.

Chiaramente, tutto rimane nel campo delle supposizioni. Non sono arrivate conferme né smentite da parte dei diretti interessati, poco avvezzi ai pettegolezzi e molto riservati quando si tratta della loro vita privata. Una disinvoltura sul palco che non corrisponde di certo alla loro quotidianità, che tengono lontana dal clamore dei riflettori.

Damiano stesso aveva tenuto segreta la sua relazione con Giorgia Soleri, venuta allo scoperto solo dopo la vittoria al Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni. I due fanno coppia fissa da diversi anni, ma sono sempre stati ben attenti a tenersi lontani dalle apparizioni pubbliche, che oggi non disdegnano ma che riservano solo a eventi speciali. Sono stati perfino accusati di non prestare troppa attenzione ai fan, ai quali avrebbero negato i loro autografi.

Il ritorno dei Måneskin con Gossip e Tom Morello

Al netto dei pettegolezzi che hanno travolto la band e che li vedrebbero in crisi, i Måneskin sono pronti per tornare con nuova musica che hanno annunciato in pompa magna sui loro canali social. L’uscita del nuovo album è anticipata dall’uscita del singolo Gossip, che hanno inciso con Tom Morello, mentre Rush – nuovo lavoro sulla lunga distanza dopo Teatro d’Ira – è atteso per il 20 gennaio.

Uno scenario che di certo non suggerisce una rottura imminente, almeno sotto il profilo professionale, ma che invece anticipa il ritorno ai live e ai grandi eventi ai quali ci hanno abituati. Per luglio, infatti, è programmato il primo tour negli stadi italiani che parte proprio dalla loro città, Roma, con i concerti allo Stadio Olimpico.

Victoria De Angelis è peraltro la fondatrice del gruppo con Thomas Raggi, dal quale aveva inizialmente escluso proprio Damiano David. Il frontman era stato giudicato poco adatto al genere proposto dal gruppo che stava nascendo. Tempo dopo, è tornato per non andare più via. Il resto, a cominciare dalle esibizioni per le strade di Roma, è storia.