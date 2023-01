Damiano dei Maneskin si rasa i capelli per “Gossip”. E sfida una leggenda

Fonte: IPA Damiano dei Måneskin cambia look: il post su Instagram

Drastico cambio di look per Damiano David, che sorprende tutti su Instagram in un’occasione importante. Il frontman dei Måneskin ha condiviso uno scatto sul profilo della band, in cui si mostra con i capelli rasati e circondato dagli altri membri, Victoria, Thomas ed Ethan. Una trasformazione sorprendente, che ridefinisce lo stile cui ci aveva abituati, come la sua chioma lunga e fluente. Una scelta che, comunque, non è scontata: l’occasione è il lancio di un nuovo singolo, Gossip, con la collaborazione di una leggenda della musica.

Måneskin, Damiano si rasa i capelli: il cambio di look per annunciare “Gossip”

La scalata dei Måneskin al successo pare inarrestabile. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere a fondo la band dei record, una vera e propria rivelazione nel settore della musica italiana ma amatissima anche in America. Oltre alle hit che hanno scalato le classifiche, la formazione si è fatta conoscere ed ammirare per uno stile inconfondibile, incarnato soprattutto dall’estro artistico del frontman Damiano David.

Il look del cantante è sempre stato riconoscibile, a cominciare dalla sua chioma lunga e fluente che ha fatto e tuttora fa impazzire numerosi fan. Eppure, l’artista ha optato questa volta per una scelta drastica: addio ai capelli ondulati, spazio a una rasatura totale e sorprendente. È così che Damiano David si mostra sui social, in un post condiviso sul profilo Instagram della band. Lui seduto su una sedia e con la lingua di fuori, circondato dai suoi compagni di avventura Victoria, Thomas ed Ethan. C’è chi sorride, chi lo guarda sconvolto e chi, rasoio alla mano, procede con il drastico cambio di look.

“Si dice che Damiano si sia completamente rasato la testa”, l’ironico messaggio a corredo del post. Decisione che, comunque, non è frutto del caso: la rivoluzione di stile del frontman dei Måneskin coincide con l’annuncio di un nuovo singolo, Gossip, in uscita il prossimo 13 gennaio. Il nuovo brano, che si preannuncia già un successo, è frutto di una prestigiosa collaborazione con Tom Morello, il chitarrista dei Rage Against The Machine. Una leggenda della musica, insomma.

Damiano: il cambio di stile e il successo con i Måneskin

Tutti gli ammiratori di Damiano David, dunque, devono fare i conti con questo nuovo, sorprendente look. La camaleontica personalità del frontman dei Måneskin, d’altronde, è abituata a trasformarsi e ridefinirsi nel corso del tempo, mutando forma ma rimanendo sempre fedele a se stessa. E, anche per questo, i fan non smettono di amare e seguire questi giovani ragazzi che, passo dopo passo, si stanno conquistando un successo meritato ma con il quale devono imparare a fare i conti.

Nelle scorse settimane, infatti, è montata la polemica al termine di un loro show a Las Vegas, in cui hanno devastato il palco e distrutto gli strumenti, mandando i fan su tutte le furie. La provocazione è, sin dall’inizio della loro carriera, il marchio di fabbrica dei Måneskin, così come la ricerca dell’eccesso, lo stile inconfondibile e la capacità di intercettare ampie fasce di pubblico grazie ai loro messaggi in musica.

In attesa che Gossip veda la luce (ed è grande la curiosità per questa collaborazione con Tom Morello), i Måneskin non smettono di stupire. E il nuovo look di Damiano è già virale.