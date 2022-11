Måneskin sempre più provocanti tra rock e nudità. E l’annuncio conquista i fan

Fonte: IPA VMA 2022, i Maneskin premiati tra mantelle scintillanti, corsetti e trasparenze

Sempre più provocanti, sempre più irriverenti: in una parola, sempre più rock. In barba ai detrattori, i Måneskin continuano a sfornare un successo dietro l’altro a suon di look che contribuiscono, di volta in volta, a renderli iconici e indimenticabili. I quattro ragazzacci che suonavano in strada a Roma ormai sono solo un lontano ricordo, la magia che riescono a creare sui palcoscenici di tutto il mondo è impareggiabile. Complice l’innato talento, scoperto grazie a X Factor ed esploso al Festival di Sanremo, ma anche lo stile della band che poggia le sue basi su un mix di capi d’alta moda e nudità che non può far altro che farceli amare sempre più.

Måneskin provocanti tra rock e nudità

Si è appena concluso il tour dei Måneskin in Canada dove – come c’era da aspettarsi – sono stati accolti da una pioggia di fan letteralmente in visibilio per i quattro rocker italiani. La partecipazione al Festival di Sanremo gli ha aperto le porte dell’Eurovision Song Contest e da quel momento ne hanno fatto di strada: non c’è angolo del mondo in cui i giovani (e non solo) non conoscano i Måneskin, i loro brani sanguigni e audaci e, insieme a questi, i loro incredibili look.

Quattro animali da palcoscenico, provocanti come ogni buon rocker “vecchia maniera” che si rispetti, anche se di antico c’è ben poco nella loro essenza. Incarnano il sogno proibito di tanti, giovani e bellissimi e senza troppi orpelli. Anzi, a volte proprio senza abiti, nel senso più classico del termine. Gli scatti condivisi su Instagram dopo il concerto a Montreal lo dimostrano alla perfezione: stanchi dopo giorni intensi e scatenati sul palco, i Måneskin si sono concessi un piccolo set fotografico dietro le quinte per ringraziare i fan che hanno assistito alla loro performance e strappandoci un sorriso.

Thomas Raggi ed Ethan Torchio con indosso soltanto i pantaloni e a petto nudo, Damiano David in una divertente combo di calzini bianchi e T-shirt evocativa (“Italians do it better”, ci tiene a ricordare) e infine lei, la regina dei Måneskin: Victoria De Angelis, paladina del No Bra.

Victoria dei Måneskin, sensuale regina (senza reggiseno)

Su Victoria potremmo aprire interi capitoli legati ai suoi look, ma stavolta dobbiamo ammettere che era davvero stupenda. L’abbiamo vista mille volte intenta a sfoggiare il suo giovane e contenuto décolleté senza reggiseno, in vacanza al mare con gli amici come sul palco. E la combo sfoggiata a Montreal dimostra come questo dettaglio non coincida affatto con la parola “volgarità”, almeno nel suo caso.

Victoria De Angelis è giovanissima ma brilla di una sensualità innata, sia quando suona per la gioia dei suoi fan che quando scende dal palcoscenico e condivide i classici momenti-backstage con i Måneskin, che tanto ci piace sbirciare. Negli ultimi scatti indossa un meraviglioso completo bianco gessato con pantaloni a vita alta e leggermente a zampa, nel pieno stile Gucci di cui la band ormai è ambasciatrice in tutto il mondo. Stivali camperos con tacco (comodo, ovviamente), capelli al vento con la sua iconica frangetta spettinata e, com’è nel suo stile, senza l’intralcio del reggiseno. Victoria è una vera regina rock, ma anche di stile.

I Måneskin conquistano i fan con un annuncio a sorpresa

Basta davvero poco ai Måneskin per sorprendere i propri fan. Basti guardare gli ultimi look canadesi, o anche quelli sfoggiati agli American Music Awards di Los Angeles in giacca e reggicalze. L’elenco potrebbe continuare all’infinito ma, alla fine, quel che conta davvero per chi ama ascoltare la band sono i brani da cantare a squarciagola.

È a tal proposito che i quattro ragazzacci rock made in Italy hanno dato un annuncio che ha conquistato i fan in men che non si dica: non solo sono candidati ai Grammy 2023, ma il prossimo gennaio esce il loro nuovo album Rush che promette già scintille. “Non vedo l’ora, vi amo!” scrive una fan, seguita da piogge di cuoricini e fiamme e altri commenti che entusiasti è dir poco: “Non aspettavo altro”, “Finalmente”, “Sono la ragazza più felice del mondo”.