AMAs 2022: 5 cose imperdibili, tra look, vincitori e Maneskin in reggicalze

Si sono tenuti a Los Angeles, domenica 20 novembre 2022, gli American Music Awards, o AMAs, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno, sorta di anticamera dei Grammy, che si terranno sempre a LA il 5 febbraio 2023.

E tra look incredibili, esibizioni memorabili, prima fra tutte il tributo bellissimo e commovente di Pink a Olivia Newton John e vincitori annunciati (Taylor Swift), i nostri Maneskin si sono aggiudicato il premio come Favorite Rock Song con il brano Beggin, categoria in cui erano nominati insieme a Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Kate Bush. E, irriverenti e anticonformisti come al solito, si sono presentati sul palco, a ritirare il premio, in giacca e reggicalze.

Ripercorriamo insieme i 5 momenti degni di nota di questa edizione degli AMAs

1. AMAs 2022: i look sul red carpet

Tra frange rock, look rosa barbie, paillettes, piume e reggicalze, anche il red carpet di questi AMAs è diventato la vetrina di outfit originali e sopra le righe.

Pink, arrivata insieme al marito Carey Hart e i due figli Willow Sage e Jameson Moon, in frange rock firmate Bob Mackie.

Anitta, vincitrice del premio “migliore artista latina”, in lunga gonna a strascico bianca e bustino in bronzo Issey Miyake.

Taylor Swift vincitrice di ben 4 premi, tra cui “migliore artista”, in jumpsuit dorata The Blonds

Dove Cameron, vincitrice come “artista dell’anno” in Marc Jacobs.

Machine Gun Kelly, vincitore del premio “migliore artista rock”, in Dolce&Gabbana

2. AMAs 2022: tutti i vincitori



Ecco l’elenco dei premi e dei vincitori di questa edizione degli American Music Awards, direttamente da Daily Mail.

Fonte: Daily Mail

3. AMAs, Il bellissimo tributo di Pink a Olivia Newton John

Tra i momenti più emozionanti della serata, il bellissimo tributo di Pink a Olivia Newton John, mancata ad agosto 2022, con l’esibizione dal vivo sulle note di Hopelessly Devoted To You, brano cult catanto da Olivia in Grease

4. AMAs 2022, i Maneskin vincono (in reggicalze)

I nostri Maneski, come detto, hanno vinto sui Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Kate Bush portandosi a casa il premio come “Best rock song” e si sono presentati sul palco in giacca e reggicalze, rigorosamente Gucci.

“Per noi è incredibile, stiamo ancora cercando di capirlo. Non ci saremmo mai aspettati di vincere questa categoria contro questi artisti enormi, enormi, enormi”, così Damiano ha commentato sul palco degli American Music Awards la vittoria. “Da italiani non ci saremmo mai aspettati di poterci sedere accanto ad alcuni dei più grandi artisti al mondo”.

La loro vittoria, tra l’altro, arriva subito dopo aver ricevuto la nomination ai Grammy Awards nella categoria ‘Best new artist’.

5. AMAs, l’anno d’oro di Taylor Swift che vince tutto

Gli AMAs, dopo gli European Music Awards della scorsa settimana, confermano l’anno d’oro di Taylor Swift che anche in questa occasione si aggiudica ben 4 premi: migliore artista dell’anno, miglior album country, migliore artista country e migliore artista pop.