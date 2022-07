Victoria dei Maneskin, vacanze in libertà: il topless che fa impazzire tutti

Fonte: Ansa Maneskin in black&white al Circo Massimo: i look che ci hanno fatto impazzire

Dopo il successo incredibile del concerto al Circo Massimo, Victoria De Angelis ha deciso di concedersi qualche giorno di relax. La bassista dei Maneskin si sta godendo le vacanze in compagnia di alcune amiche e ha pubblicato alcuni scatti di queste ultime giornate al mare: la musicista ha voluto condividere le sue foto in topless che hanno fatto impazzire tutti i fan.

Victoria De Angelis, le foto in topless

Non è certo la prima volta che Victoria De Angelis mostra il seno su Instagram. La bassista dei Maneskin ha sempre avuto il coraggio di andare oltre le etichette, tra provocazioni sia sui social che sul palco. L’abbiamo vista tantissime volte con il seno scoperto e i capezzoli coperti da una X realizzata con il nastro adesivo – ormai un suo marchio di fabbrica – senza dimenticare reggiseni trasparenti o camicette che lasciavano poco spazio all’immaginazione.

Anche questa volta la musicista dei Maneskin ha voluto lanciare l’ennesima provocazione su Instagram, pubblicando degli scatti in topless che nel giro di poche ore hanno fatto impazzire tutti.

Dopo l’enorme successo del concerto al Circo Massimo, che ha visto tornare la band nella loro città natale, Victoria si sta concedendo qualche giorno di relax insieme alla sorella Veronica e all’amica Martina. La De Angelis si sta godendo le sue vacanze al mare e ha condiviso sul suo profilo Instagram delle foto mentre fa il bagno in topless, coprendo i capezzoli rigorosamente coperti con delle stelline per rispettare il regolamento della piattaforma social.

A 22 anni Victoria De Angelis è diventata un’icona in Italia del movimento Free The Nipple, contro la censura dei capezzoli femminili.

Victoria dei Maneskin, provocazione è la parola d’ordine

I suoi look trasgressivi e controcorrente mostrano la sua voglia di libertà: non è la prima volta che i fan impazziscono guardando le foto della De Angelis sui social, che fanno da sempre il pieno di like e commenti.

Foto in topless con i capezzoli censurati, selfie con camicie indossate senza reggiseno, scatti con le parti intime coperte solo con del fiori, sono sono alcuni dei post da provocatrice di Victoria dei Maneskin. In questi ultimi mesi la musicista è diventata una vera e propria icona, promotrice della libertà e dell’accettazione della nudità.

Oltre alla foto in topless, la De Angelis aveva sorpreso i fan solo qualche giorno fa con un altro scatto ad alto tasso di sensualità. A poche ore dopo il concerto di Roma, la bella Victoria ha condiviso su Instagram un selfie in intimo, indossando un reggiseno di pizzo rosso. La musicista ha poi lanciato l’ennesima provocazione indossando una collana con la croce, in quel mix di sacro e profano che ha fatto impazzire i suoi numerosi follower (e non solo).

Maneskin, il trionfo al Circo Massimo (con Angelina Jolie)

Solo qualche giorno fa i Maneskin sono tornati a casa, nella loro Roma, dove tutto è iniziato. Lo hanno fatto per la tappa italiana della loro tournée, che toccherà i palasport del Nord America e di tutta Europa. Il concerto del Circo Massimo, che ha accolto più di 70 mila persone, ha visto tra il pubblico anche Angelina Jolie, insieme alla figlia Shiloh.

La diva di Hollywood si trova nella città eterna per girare il suo ultimo film da regista, Without Blood, che la vedrà impegnata in Italia per diverso tempo.