L’abbraccio di Roma ai Måneskin: Vic lascia senza fiato con il minidress stringato

Fonte: Getty Images Damiano David, 10 look che hanno fatto la storia dei Måneskin

Roma non dimentica i suoi figli: l’abbraccio della Capitale ai Måneskin, che sono tornati dove tutto ha avuto inizio, è commovente. Per la prima volta, hanno suonato all’Olimpico, un vero e proprio sogno per la band. Dal marciapiede di Roma dove hanno iniziato a suonare al palco dell’Olimpico: coraggio, tenacia, ambizione e talento hanno fatto il resto. E magari anche un pizzico di fortuna. I look per il doppio concerto nella Capitale? Nemmeno a dirlo: favolosi.

Måneskin in concerto a Roma: il trionfo della band

Dopo la fine del Loud Kids Tour, i Måneskin sono tornati a “casa”, lì dove hanno iniziato a suonare, pieni di speranze. Ma dai palazzetti siamo passati agli stadi, e del resto stiamo parlando di una band che ormai sta facendo la storia, che è persino arrivata a suonare al Glastonbury Festival in Inghilterra. Un altro sogno tirato fuori dal cassetto e che si è concretizzato davvero per Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi.

Dall’Olimpico di Roma, i Måneskin hanno in previsione un doppio appuntamento a Milano, a San Siro, il 24 e il 25 luglio. Naturalmente, i concerti romani sono stati un successo: sold out. “Ciao, Roma”, ha esordito David, il frontman, salutando il pubblico in modo caloroso a dir poco. “Che figata ca###, lo stadio Olimpico. Io di solito sto là”, ha indicato la curva Sud, che ovviamente frequenta da grande tifoso della Roma.

“Per noi arrivare a fare un palco del genere è sempre stato un sogno da quando abbiamo cominciato. Essere qui è un traguardo, ma ogni traguardo è il nostro punto di partenza”, e Roma non ha mancato di far sentire tutto il proprio appoggio. Fan romani e non solo sono venuti da tutta l’Italia per sostenere questi giovani ragazzi che sono partiti da un marciapiede e sono diventati tra le band più ascoltate persino in America, dove hanno realizzato il sogno americano.

I look dei Måneskin a Roma: Victoria De Angelis in minidress stringato

I Måneskin non puntano solo alla musica e alla performance: ormai li conosciamo bene. Il loro stile è incredibile: la band, per lo Stadio Olimpico, ha scelto un look total black coordinato. Per il concerto, erano in 60mila. Tra musica e stile, la loro solita audacia non è affatto mancata. Del resto, hanno scelto di lanciare trend tra il rock e il glamour, con look fluidi che vanno ben oltre le etichette, sposando anche brand in linea con questo pensiero, come Gucci e Roberto Cavalli.

Molto dark, in realtà, i look proposti a Roma: Damiano ha voluto osare con una camicia nera, asimmetrica e trasparente. Sotto? Pantaloni gessati, a cui ha abbinato una cintura in vita. Ethan e Thomas hanno scelto un grande classico, ovvero i pantaloni in pelle. E la più bella? “Vic” ha sfoggiato un mini dress stringato da sogno, con stivaletti dal tacco alto.

Il tour mondiale è appena iniziato: dopo San Siro, è il momento di “trasferirsi” in giro per il mondo, tra Stati Uniti, Australia e Giappone. E così i Måneskin sono riusciti nell’impresa più ardua: riportare il rock negli stadi.