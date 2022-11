7 cose che non sai di Victoria (Vic) De Angelis, bassista dei Måneskin

Fonte: IPA Victoria (Vic) De Angelis, bassista dei Måneskin

Libera, bellissima e appassionata: Victoria (Vic) De Angelis è la bassista dei Måneskin. Classe 2000 e dal talento poliedrico, la bassista della band romana è una ragazza decisa e simbolo della Gen Z. La nascita del gruppo romano si deve proprio a lei e al suo amore per la musica, coltivato sin dall’infanzia. Un progetto nato fa i banchi di scuola e grazie a un’amicizia, divenuto un successo mondiale.

Victoria, che si fa chiamare Mamma Måneskin, ha superato tanti ostacoli e affrontato una gavetta non indifferente con Damiano David, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. I ragazzi, hanno iniziato a suonare ovunque, pure per strada, nella celebre via del Corso, prima di approdare a X Factor 11. Da allora per la band è iniziato un periodo magico e in continua ascesa, segnato da traguardi importanti: l’album Il Ballo della vita e Teatro d’ira vol 1., la vittoria al Festival di Sanremo 2021 e quella all’Eurovision 2021. Senza contare i premi internazionali, i record straordinari e i tour in giro per il mondo.

Considerata la Queen dei Måneskin, Victoria De Angelis è un’artista straordinaria e una donna libera, che ha un legame speciale con Damiano David, adora curare il look del gruppo e non si tira indietro quando deve esprimere un’opinione. Sicuri di conoscerla davvero? Sette curiosità per scoprire meglio la bassista della band romana, dalle sue origini agli anni del liceo, sino al successo internazionale.

Che origini ha Victoria dei Måneskin

Chioma bionda e occhi blu, Victoria De Angelis ha origini danesi. Ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva solamente otto anni, svelando da subito un grandissimo talento. In seguito si è specializzata nel basso, frequentando una scuola di musica. Al liceo ha poi incontrato Thomas Raggi con cui ha deciso di fondare i Måneskin. Il successo infine è arrivato nel 2017 grazie a X Factor.

Pochi sanno che il nome del gruppo romano, Måneskin, è proprio un omaggio alle origini danesi di Victoria. Il termine significa infatti “chiaro di luna” e si scrive con la å, da leggere con un suono che è a metà fra la “a” e la “o” latina.

Chi sono i genitori di Victoria De Angelis: il papà e la sorella Nica

Victoria De Angelis è molto legata alla famiglia, in particolare alla sorella Veronica, che lei chiama affettuosamente Nica. Castana, con capelli corti, a caschetto, e occhi scuri, la ragazza è molto diversa dalla bassista dei Måneskin e ha un rapporto bellissimo con Damiano, Thomas ed Ethan, come svelano tante foto e video apparsi su Instagram.

Il papà di Victoria De Angelis invece si chiama Alessandro. La mamma, Janette, originaria della Danimarca, è scomparsa quando l’artista era ancora un’adolescente a causa di una grave malattia. Nella vita di Victoria c’è anche Elin Uhrbrand, l’amatissima nonna che raggiunge ogni volta che può.

Il dolore di Victoria De Angelis per la mamma

Schietta, talentuosa, ma anche attenta a proteggere la sua privacy, Victoria De Angelis non ha mai parlato apertamente della scomparsa della madre. In un’intervista la giovane artista aveva spiegato di aver fatto i conti con ansia e attacchi di panico quando, a quattordici anni, qualcosa di terribile aveva sconvolto la sua serenità.

Ad aggiungere alcuni dettagli era stata, poco dopo, la nonna Elin, che intervistata da DiPiù aveva confidato. “Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, mia figlia, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine”.

Che liceo hanno frequentato i Måneskin: dove il sogno è iniziato

Il sogno dei Måneskin è nato proprio sui banchi di scuola. Victoria De Angelis infatti ha frequentato il Liceo scientifico J. F. Kennedy che si trova nel quartiere Monteverde, a Roma. Proprio sui banchi di scuola ha conosciuto Thomas Raggi, chitarrista della band, mentre Damiano David è stato uno studente del Liceo Linguistico Eugenio Montale, zona Bravetta.

Dopo aver trionfato al Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni, i ragazzi hanno deciso di dedicare il brano al loro professore del liceo. “La dedichiamo a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni”, hanno spiegato.

Victoria De Angelis, Instagram e un’esistenza da raccontare

Fascino nordico, grande grinta e passione per la musica, Victoria è molto attiva su Instagram dove ha milioni di followers. Sui social la celebre bassista condivide scatti e video che raccontano le sue esibizioni sul palco, i tour con i Måneskin e i momenti di vita privata.

Victoria De Angelis e la Fomo

Victoria ha svelato di soffrire di Fomo. Si tratta della cosiddetta Fear of missing ossia della paura di perdere sempre qualcosa, un timore che spinge le persone a non dire mai di no a uscite o appuntamenti, tenendole in un moto perpetuo. “Pure se sono stanchissima io devo uscire per forza – ha rivelato -. Se no ho paura di perdermi qualcosa”.

I segreti della vita privata di Victoria De Angelis

Victoria De Angelis è molto riservata, proprio come tutti i componenti del gruppo romano. Per questo non ha mai parlato della sua vita privata, limitandosi solo ad alcuni commenti brevissimi. Intervistata da Le Iene aveva spiegato: “Ho avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non dico chi è. Per conquistarmi non servono soldi, non mi importa di cene offerte o degli addominali. […] Ricevo avance anche dalle donne, certo. Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene”.

Icona femminista e donna coraggiosa, Victoria dei Måneskin ha le idee chiare quando si parla di amore e libertà. “Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore. Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”.

Nessun dubbio invece per quanto riguarda una possibile relazione con Damiano David. Victoria ha sempre parlato esclusivamente di un’amicizia fra loro e di un legame speciale, quasi fraterno. D’altronde il cantante è legato da tempo a Giorgia Soleri, che ha un ottimo rapporto con tutti i membri della band, compresa Victoria.