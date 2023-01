Sanremo 2023, i Maneskin tornano sul palco da cui è partito il sogno: l’annuncio al Tg1

Fonte: IPA Damiano e i Maneskin ospiti a "Sanremo 2023": l'annuncio di Amadeus

Amadeus non smette di sorprendere e, in occasione del Festival di Sanremo 2023, ha tutta l’intenzione di imbastire un cast all’altezza. L’appuntamento con la kermesse si avvicina e arriva, in diretta al TG1, un nuovo annuncio da parte del direttore e conduttore artistico: i Maneskin saranno super ospiti nella serata del giovedì. A dare la notizia lo stesso “Ama”, affiancato in studio proprio dalla band dei record (momentaneamente orfana di Ethan, bloccato dalla febbre).

Amadeus annuncia i Maneskin a “Sanremo 23” nella serata del giovedì

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio. La macchina organizzativa della kermesse più celebre d’Italia sembra ben rodata e c’è tutta l’intenzione di ben figurare, alimentare curiosità attorno allo show e sorprendere il pubblico. Anche per questo Amadeus sta snocciolando, passo dopo passo, tutti i tasselli che andranno a comporre il mosaico finale, tra co-conduttori e co-conduttrici, ospiti musicali e non solo. E questa sera, al TG1, arriva un nuovo attesissimo annuncio.

Il conduttore, ormai abituato alle “incursioni” nel notiziario Rai per annunciare novità su Sanremo 2023, entra in studio accompagnato dai Maneskin: unico assente del gruppo Ethan, bloccato a casa dalla febbre. “Si sa l’affetto che ho per i Maneskin, che sono dei numeri uno al mondo, ormai non si fermano più”, confessa Amadeus. E, a seguire, l’attesissimo annuncio: “Nella serata di giovedì saranno al Festival di Sanremo e faranno esplodere l’Ariston”.

I Maneskin tornano dunque a “casa”, a Sanremo, sul palco dell’Ariston, da dove tutto è iniziato e da cui è partito il loro meraviglioso sogno in musica. Dalla vittoria con Zitti e buoni nel 2021 a super-ospiti di Sanremo 2023: in due anni la formazione ne ha fatta di strada, tra successi in Italia e tanti prestigiosi riconoscimenti all’estero.

“Sanremo 2023” tra co-conduttori e ospiti: cosa sappiamo finora

I Maneskin sono solo l’ultimo colpo a sorpresa pensato, studiato e realizzato dalla mente di Amadeus, che vuole fare del Festival di Sanremo 2023 uno show indimenticabile. La preparazione della kermesse è ormai ben avviata e, di tassello in tassello, il cast è in fase di composizione. Alla co-conduzione al fianco di Amadeus abbiamo Gianni Morandi, che lo affiancherà per tutte e cinque le serate. Spazio poi a Chiara Ferragni, che aprirà e chiuderà la kermesse, e alle altre co-conduttrici Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu per le restanti tre serate.

Passando agli ospiti, anche in questo caso i colpi messi a segno da Amadeus sono sorprendenti. Sul palco dell’Ariston, infatti, si esibiranno insieme per la prima volta Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri. Spazio poi all’attesissima reunion dei Pooh, mentre sul palco esterno di piazza Colombo si esibiranno, uno per sera, Achille Lauro, Annalisa, Piero Pelù, La Rappresentante di Lista e Francesco Renga con Nek. Per quanto riguarda i super ospiti internazionali, Amadeus si è giocato la carta Black Eyed Peas, che animeranno la serata del mercoledì con le loro hit e trasformeranno l’Ariston in una vera e propria discoteca.

Infine, nella serata conclusiva, ci sarà spazio per un collegamento con il presidente ucraino Zelensky, che lancerà un messaggio di pace.