Amadeus, l’annuncio a sorpresa su TikTok: ospiti d’eccezione a Sanremo 2023

La presenza di Chiara Ferragni come co-conduttrice aveva già fatto presagire l’intenzione di Amadeus: Sanremo 2023 è all’insegna dei social. Tanto che proprio lui, così restio a mostrarsi su Instagram (ha il profilo di “coppia” con la moglie, Giovanna Civitillo), ha fatto un annuncio su TikTok, sul profilo ufficiale del Festival della Canzone Italiana. Una vera e propria rivoluzione, una delle tante, per svecchiare il palco dell’Ariston e avvicinarlo ancor di più ai giovani. Ma non solo: perché, nel corso dell’annuncio, ha menzionato diversi ospiti d’eccezione.

Amadeus annuncia gli ospiti di Sanremo 2023 su TikTok

“Allora, mi prendono tutti in giro, mia moglie, Morandi, che io non sono social: adesso lo faccio vedere io se non sono social. Ciao ragazzi, ciao a tutti da Amadeus, e benvenuti nel profilo ufficiale di Sanremo su TikTok”. Sì, il Festival è sbarcato su TikTok, e il primo post non avrebbe potuto che farlo lui: il conduttore e direttore artistico, Amadeus.

Mancano ancora tre settimane a Sanremo, ma ormai siamo entrati nel vivo della kermesse, anche grazie agli annunci di Amadeus, che mantengono alta l’attenzione. “Lo sapete che ci sono tre palchi: il palco principale del Teatro Ariston, il palco sulla nave ma c’è anche un palco pazzesco a 100 metri dall’Ariston, che è il palco di Piazza Colombo, dove si esibiscono una serie di cantanti, e per cinque sere in collegamento con l’Ariston”.

Gli ospiti annunciati da Amadeus nel corso del video su TikTok sono pazzeschi, a dir poco. “Volete sapere chi sono? E allora: Piero Pelù, Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa, La Rappresentante di Lista. Renga e Nek cantano insieme: questo è uno scoop e solo per voi, e riguarda naturalmente il Festival di Sanremo. Sono social anch’io adesso, caro Morandi, cara moglie”, ha concluso, con una bella “frecciatina”.

Sanremo 2023, le anticipazioni: co-conduttrici e super ospiti

Parallelamente alla gara, dunque, come sempre, non mancheranno appuntamenti collaterali, eventi ed esibizioni a farci ballare, sognare. Perché Sanremo ferma l’Italia intera per una settimana, in cui non si parla d’altro che delle cinque serate del Festival, dei brani in gara (qui potete leggere cosa ne pensiamo in anteprima), degli ospiti, delle co-conduttrici.

Solamente domenica 15 gennaio Amadeus ha chiuso la partita delle co-conduttrici, annunciando, oltre a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, anche la presenza di Chiara Francini e Paola Egonu. A questo annuncio si è aggiunta la presenza di un gruppo storico, i Black Eyed Peas, in qualità di super ospiti del Festival.

Quando inizia Sanremo 2023

Sappiamo già che sulla nave è presente Salmo, anche lui tra i grandi ospiti del Festival. Per la musica contemporanea, Amadeus ha scelto Gué e Takagi & Ketra, oltre che a Fedez, nella line-up degli artisti in previsione sul palco galleggiante. In programma dal 7 all’11 febbraio, la “febbre” si è già scatenata. E non potrebbe essere altrimenti, perché già sin dall’annuncio dei big in gara Amadeus ha conquistato tutti, riportando sul palco Paola e Chiara, così come Anna Oxa. Nomi d’eccezione, che vanno a confermare l’intento principale del conduttore: catturare l’attenzione di tutte le fasce d’età.

