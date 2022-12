Sul palco galleggiante di Sanremo 2023, un artista che Amadeus ha corteggiato per anni

Amadeus sta cercando quotidianamente di arricchire l’offerta del Festival di Sanremo 2023, che ha già dei big davvero eccezionali, dagli inaspettati Marco Mengoni e Giorgia, alla reunion degli Articolo 31, passando per il ritorno di Paola & Chiara e la vera sorpresa: Anna Oxa. Il conduttore, però, ogni giorno svela nuove chicche e, dopo vari tentativi, è riuscito ad avere il sì di un ospite che inseguiva da molto tempo.

Chi è l’ospite tanto atteso da Amadeus

Quando Amadeus si mette qualcosa in testa l’ottiene quasi sempre. E questa volta ha portato a casa ancora una vittoria. Questo Sanremo 2023, sulla carta, è forse il più forte tra quelli con il conduttore come direttore artistico, ma, ovviamente, l’ultima parola spetta alle canzoni.

E dopo aver ottenuto un sì che sembrava impossibile, quello di Chiara Ferragni, arriva quello di un altro personaggio inseguito per anni dall’impavido Amadeus e che in passato aveva già declinato l’invito: Salmo. Il rapper, che non ha mai partecipato alla kermesse canora, salirà sul palco dell’Ariston per la prima volta, o quasi.

Infatti, se lo scorso anno il palco galleggiante ha ospitato vari artisti, capitanati da Orietta Berti e Fabio Rovazzi, questa volta, per ben due serate, la prima e l’ultima, il 7 e l’11 febbraio, ritroveremo Salmo, in diretta dalla Costa Smeralda. Una sorta di Sanremo alternativo, quello ideato dal conduttore, che arricchisce il programma dell’evento più atteso dell’anno.

“Posso confermare che ci sarà lo splendido palco galleggiante della nave Costa Smeralda – ha spiegato Amadeus al TG1 delle 20 – e annunciare che Salmo sarà ospite del festival e si collegherà dalla nave la prima e l’ultima sera”.

Il rapper non ha rilasciato ancora dichiarazioni, ma il pubblico di giovanissimi che lo segue è già in estasi per questo annuncio davvero inaspettato.

Chi è Salmo, il super ospite di Sanremo 2023

2 milioni e mezzo di followers su Instagram, biglietti dei suoi concerti tutti esauriti (persino a San Siro) e brani in cima a tutte le classifiche: Salmo, all’anagrafe Maurizio Pisciottu, è uno dei rapper maggiormente apprezzati della scena musicale italiana, e anche uno dei più controversi.

Eppure, Amadeus lo insegue addirittura dal 2020, quando declinò pubblicamente l’invito del conduttore a salire, in veste di ospite, sul palco di Sanremo: “Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite della prima serata del Festival – aveva dichiarato in quella occasione – ma non sarò presente a Sanremo. Non me la sento. Mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore e vorrei dire che tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro. Quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto con la gente giusta venite il 14 giugno a San Siro.”

Una motivazione un po’ vaga dato che, il festival e il concerto, non ricadevano affatto nella stessa data. La sorte ha poi voluto che, a causa della pandemia, quello show a San Siro sia stato rimandato sino a questa estate, e ora Salmo ha persino cambiato idea sul Festival.

Non è ancora chiaro quanto resterà sul palco e quale sarà il suo ruolo, se canterà solo un brano o si tratterà più a lungo in video.