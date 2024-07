Emis Killa festeggia 15 anni di carriera: gli ospiti del concerto a Milano

Fonte: Getty Images Emis Killa

Un anno davvero esplosivo per Emis Killa, che oltre a godersi il successo della sua ultima hit estiva insieme a Fedez, celebra un anniversario davvero importante: 15 anni di carriera. Per festeggiare, il rapper ha deciso di organizzare un evento che permetterà ai fan di poter ascoltare la sua musica, quella di alcuni suoi amici e colleghi e immergersi nella cultura rap.

Emis Killa festeggia 15 anni di carriera

15 anni di carriera che arrivano in un periodo davvero pieno di soddisfazione per Emis Killa. Il rapper, impegnatissimo tra paternità e promozione della sua hit insieme a Fedez, è pronto a celebrare il suo traguardo professionale con uno show dedicato alla sua musica e all’affetto dei suoi fan.

Il 2 settembre 2024 a Fiera Milano Live, infatti, prenderà vita EM15, un concerto che ripercorrerà la sua carriera e che ospiterà una serie di ospiti molto legati al rapper.

I fan potranno quindi ascoltare non solo la musica del loro idolo, ma anche quella di 15 nomi che hanno reso la musica rap il fenomeno che è oggi. “Per la prima volta, abbiamo voluto fare un grande concerto. Inizialmente non sapevamo cosa avremmo fatto, avevo soltanto l’ambizione di fare qualcosa di grande. Sono molto contento e mi sento di ringraziare tutti, tutti i miei amici, perché di fatto sono tutti degli amici che hanno dato disponibilità subito. Adesso tocca mettere in piedi finalmente un bello show”, ha raccontato.

Oltre alla grande musica, l’evento promette una battle di freestyle, e uno spazio per cimentarsi nell’arte dei graffiti. Emis ha programmato due palchi: quello principale e una seconda postazione al centro del settore La Curva dove il rapper si esibirà e interagirà più attivamente in alcuni momenti fondamentali del live.

15 anni di Emis Killa, gli ospiti del concerto

Un anniversario festeggiato col botto e che arriva in un momento di grande felicità per Emis Killa, che ha da poco annunciato la nascita del suo bambino insieme alla compagna Martina Bottiglieri.

Un momento che non poteva essere celebrato senza alcuni dei suoi amici più cari: come spiegato dallo stesso rapper, insieme a lui nel suo EM15 i fan potranno ascoltare altri 15 artisti. Il rapper non ha ancora delineato l’intera line up, ma ha comunque anticipato alcuni nomi. Tra gli ospiti già annunciati ci sono Sfera Ebbasta, Rhove, Neima Ezza, Massimo Pericolo, Paky, Jake La Furia, Kid Yugi e J-Ax, oltre a Salmo, Lazza e Geolier.

Un grande punto di domanda, ancora, sulla possibilità che insieme a loro ci sia anche Fedez, amico del rapper con cui ha appena pubblicato Sexy shop, uno dei brani più discussi e ascoltati di questa estate: “Stiamo capendo se ci sarà anche Fedez. Quel giorno dovrebbe avere un impegno che però potrebbe riuscire a rimandare”.

Fonte: IPA

Ancora grandi dubbi sulla scaletta della serata, che punta a essere adatta a tutti. Ovviamente ci saranno magari alcune chicche apprezzabili dalla fanbase più stretta, però sarà comunque un concerto di hit. Stiamo cercando di fare in modo che gli ospiti abbiano uno spazio dedicato a loro. Non è un festival, per intenderci, in cui fanno un set completo, però magari l’ospite X fa un pezzo da solo sul palco. Quindi tutti faranno delle hit”, ha spiegato.