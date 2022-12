Una voce incredibile, racchiusa in un corpo tanto esile quanto potente. Il nome diè stato il primo, il più forte e inatteso di questa lista di Big che Amadeus ha voluto annunciare nel corso dell'edizione delle 13,30 del Tg1 del 4 dicembre. L'artista romana, perla rarissima della nostra musica, manca dal Teatro Ariston dal 2001, anno nel quale ha sfiorato la vittoria dietro acon Di sole e d'azzurro. Ha partecipato alla kermesse per 4 volte e un'edizione l'ha vinta, nel 1995, con Come Saprei. Questo ritorno è un modo per rimettersi in gioco, già tornata in rotazione radiofonica con Normale, un brano lontano dal suo mondo ma che ha saputo interpretare in maniera magistrale.