A Sanremo 2023, 22 Big in gara: Amadeus svela i cantanti al Tg1

L’attesa è finita. Dopo innumerevoli indiscrezioni, Amadeus rompe gli indugi con la lista ufficiale dei Big in gara al Festival di Sanremo 2023 dal 7 all’11 febbraio, annunciata nel corso dell’edizione delle 13,30 del Tg1 del 4 dicembre. 22 i cantanti nella rosa dei Campioni, ai quali si aggiungono quelli della competizione di Sanremo Giovani che emergono dalla serata del 16 dicembre in diretta dal Casinò di Sanremo. Per la prima volta nella storia, i Giovani saranno 6.

Sanremo 2023, i nomi dei Big in gara

Ci ha abituati a grandi nomi, uniti a giovani promesse della musica italiana. Amadeus è al suo quarto Festival di Sanremo consecutivo come conduttore e direttore artistico. Un record, per lui, che si è conquistato questo ruolo inanellando un successo dopo l’altro. Numeri incredibili per la kermesse, che ha ripreso la sua identità iniziale e che sta piacendo al pubblico.

Questi nomi dei 22 Big in gara:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

I Cugini di Campagna

Mr Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

Sanremo 2023, tra grandi nomi e novità

Amadeus lo aveva promesso. Non ci saranno più i super ospiti italiani ma tutti gli artisti under 70 dovranno presentarsi in gara. Da qui, emergono nomi grandissimi della musica italiana, tra cui quelli di Anna Oxa, di Giorgia, di Marco Mengoni, di Ultimo e dei Cugini di Campagna.

Una rosa davvero eterogenea, questa, che non sorprende visti i presupposti iniziali di questa quarta edizione condotta da Amadeus. Tornano perfino gli Articolo 31, presumibilmente nella formazione originale, mentre tra i più giovani spicca il nome di LDA, figlio di Gigi D’Alessio e della sua ex moglie Carmela Barbato.

Nella lista dei Big, sono diverse le sorprese. A cominciare da Anna Oxa, che torna all’Ariston dopo 12 anni. La sua ultima partecipazione risale infatti al 2011, anno nel quale aveva gareggiato con il brano L’anima di un uomo.

Marco Mengoni manca invece dal 2013, anno della sua vittoria in L’Essenziale, mentre l’ultima partecipazione di Giorgia come artista in gara risale addirittura al 2001, con Di sole e d’azzurro. Grande ritorno per Gianluca Grignani, assente dal palco come Big dal 2015. Il brano presentato era Sogni infranti.

Grandissima occasione per Tananai, invece, che torna all’Ariston dopo il debutto del 2022 e l’ultimo posto con Sesso occasionale, mentre Ultimo proverà ad acciuffare la vittoria sfumata nel 2019, quando aveva appena sfiorato il leocino con I tuoi particolari.

Il cast televisivo già annunciato

I lavori per il Festival di Sanremo 2023 sono iniziati da molti mesi. Amadeus, come negli anni scorsi, ha scelto il Tg1 come contenitore per i suoi annunci in diretta, che sono iniziati addirittura in estate. Il primo grande nome rivelato da Amadeus è stato quello di Chiara Ferragni, al suo fianco nella puntata inaugurale e in quella finale.

L’influencer cremonese non sarà però l’unica a calcare il palco del Festival di Sanremo 2023. Con Amadeus, ci sarà un co-conduttore d’eccezione. Stiamo parlando di Gianni Morandi che, dopo essere stato in gara nel 2022 con il brano di Jovanotti Apri tutte le porte e aver mostrato un affiatamento non comune con il padrone di casa. Altri annunci sono attesi per le prossime settimane, quelle cruciali e precedenti alla serata inaugurale del 7 febbraio.