Sanremo 2024, da Lazza a Tananai chi si esibirà a piazza Colombo

Sarà un Sanremo all’insegna della grande musica non solo all’Ariston, ma anche nella vicina piazza Colombo. Amadeus ha infatti annunciato gli artisti che si esibiranno sul palco del Suzuki Stage nella settimana della kermesse, e tra loro figurano anche Lazza e Tanai. Nomi di grande spessore che vanno a completare un cast artistico di assoluto valore, in cui Amadeus è riuscito a far convivere nuovi talenti della musica italiana e veterani del Festival.

Sanremo 2024, chi si esibirà a Piazza Colombo

Continuano gli annunci di Amadeus sulla prossima edizione del Festival di Sanremo 2024, in onda da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Il direttore artistico della kermesse ha svelato nel corso dell’edizione delle 13.30 del Tg1 quali artisti saliranno sul palco allestito in piazza Colombo – a pochi metri dall’Ariston- durante la settimana del Festival di Sanremo. Si tratta di cinque protagonisti assoluti delle recenti edizioni della manifestazione, ovvero Lazza, che lo scorso anno si classificò secondo con Cenere; Rosa Chemical, sempre lo scorso anno al centro di un vero e proprio momento cult con Fedez; Paola e Chiara, tornate di recente alla ribalta dopo un lungo periodo di assenza dalle scene; e Tananai, scoperto proprio da Amadeus che lo volle a Sanremo con Sesso occasionale.

Con loro ci sarà anche Arisa, ultima vincitrice donna del Festival con Controvento nel 2014. Il nome della cantante lucana, curiosamente, figura però anche nella lista dei ‘grandi esclusi’ di Sanremo 2024: “E invece me ne frega parecchio” aveva scritto lei sui social dopo aver appreso la bocciatura del suo brano. Una delusione che Amadeus potrebbe aver voluto alleggerire (almeno in parte) chiamandola come guest star proprio a piazza Colombo.

Festival di Sanremo, chi si esibirà sulla Costa Smeralda

Il palco in piazza Colombo non sarà l’unica cornice ‘parallela’ all’Ariston. Nei giorni del Festival, infatti, anche sulla Costa Smeralda della Costa Crociere – che sarà ancorata al largo di Sanremo – saliranno cinque artisti pronti a far ballare il pubblico della kermesse. Si tratta di Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D’Agostino, che tornerà sulle scene dopo la lunga assenza per problemi di salute. Il dj simbolo della musica dance anni ’90 aveva fatto perdere le sue tracce dal 2021 a causa di una grave malattia che lo aveva “colpito in modo aggressivo”, motivo per cui il suo comeback è tra i più attesi del Festival.

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo

La 74esima edizione del Festival di Sanremo, in scena dal 6 al 10 febbraio, vedrà nuovamente Amadeus nella duplice veste di conduttore e direttore artistico della kermesse. Accanto a lui, nelle cinque serate dello show, ci saranno altrettanti co-conduttori: il primo sarà il vincitore della scorsa edizione Marco Mengoni, a cui seguiranno la cantante Giorgia, la comica Teresa Mannino e la showgirl Lorella Cuccarini. In occasione della finalissima, invece, salirà sul palco Fiorello.

Non mancheranno nemmeno dei super ospiti: tra quelli già annunciati ci sono il Maestro Giovanni Allevi e il ballerino Roberto Bolle. A loro, potrebbe affiancarsi il premio Oscar Russel Crowe, che sui social aveva espressamente parlato di un possibile ritorno all’Ariston dopo l’esperienza del 2001 nell’edizione condotta da Raffaella Carrà.