Fonte: IPA Amadeus e Fiorello a Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 è arrivato alla finale. Una maratona lunghissima, quella alla quale abbiamo assistito, che si appresta a giungere a conclusione proclamando il vincitore assoluto della 74ª edizione. Amadeus e Fiorello conducono la quinta serata ma sono tanti gli ospiti che si alternano sul palco, da Gigliola Cinquetti a Roberto Bolle. I 30 artisti in gara sono tutti in scena, pronti a spendere le ultime energie per provare a sollevare il trofeo e volare a Eurovision Song Contest.

Sanremo 2024, anticipazioni della finale del 10 febbraio

Cantano tutti i cantanti in gara, che per la prima volta vedono la classifica generale stilata in base alla media delle votazioni delle altre esibizioni. La serata, lunghissima, si chiude con la chart completa fino al 30° posto, mentre per i primi 5 si riaprono le votazioni e solo da queste viene decretato il vincitore finale. Si esprimono le tre Giurie in maniera congiunta quindi: Sala stampa, tv e web, Radio e Televoto.

Tra gli ospiti sul palco, anche Gigliola Cinquetti che festeggia i primi 60 anni di Non ho l’età, poi Luca Argentero e Claudio Gioè. Si chiude anche la rassegna sul Suzuki stage che ospita Tananai a un anno da Tango, mentre sul palco galleggiante della Costa Smeralda si esibisce Tedua, che aveva aperto le cinque serate del Festival di Sanremo.

Chi si esibisce

30 artisti in gara, che propongono il loro brano per l’ultima volta nella storia di quest’edizione della kermesse. Le canzoni stanno ottenendo un grandissimo successo in termini di streaming, segno che le scelte di Amadeus hanno incontrato il gusto del pubblico come succede da cinque edizioni di seguito.

Qui, la lista delle esibizioni indicate in ordine alfabetico. La scaletta con l’ordine di uscita viene letta nel corso della conferenza stampa delle 12:

Gli ospiti

Roberto Bolle è l’ospite della finale del Festival di Sanremo 2024. Il ballerino, étoile e occasionalmente anche conduttore, si esibisce all’Ariston in un momento che già si preannuncia magico. E ancora, Luca Argentero col successo di Doc – Nelle tue mani 3, Claudio Gioè per promuovere Màkari 3 e Gigliola Cinquetti, che festeggia il sessantennale di Non ho l’età. Sul palco esterno è atteso Tananai, dopo i due anni incredibili tra l’ultimo posto di Sesso Occasionale e il boom di Tango, mentre sul palco della Costa Crociere torna Tedua, che chiude il cerchio dopo aver aperto la rassegna. Alla fine della serata, Rosario Fiorello porta via Amadeus dal Teatro Ariston per sempre, mantenendo la promessa fatta quando ha accettato il ruolo di co-conduttore.