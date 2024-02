Spettacolare, testo e significato della canzone di Maninni a Sanremo 2024

Fonte: IPA Maninni

Una vera e propria prima volta per Maninni, che per sancire il suo debutto al Festival di Sanremo ha deciso di regalare al pubblico Spettacolare, un brano che da il nome anche al suo prossimo album in uscita. Scopriamo qualcosa di più sulla canzone.

“Spettacolare”, significato della canzone di Maninni

Spettacolare è il brano che Maninni ha scelto come colonna sonora della sua prima partecipazione alla kermesse sanremese. Una ballata romantica, onesta, che può considerarsi anche il punto di partenza del suo prossimo album in uscita il 9 febbraio e che proseguirà con un tour. “Questo brano significa tanto per me, lo considero onesto, trovo che abbia il profumo di casa. Il punto in cui mi emoziono di più mentre lo canto è la frase: ‘E ci saranno le giornate bastarde/Quelle che non ce la fai più’, perché descrive un mio momento personale in cui tanti si identificheranno e magari poi troveranno la forza di reagire.”

Una canzone perfetta per un’esperienza come quella di Sanremo, che Maninni vive con entusiasmo e qualche piccola paura: “Ho cominciato a rimuginare già dal 4 dicembre, quando sono stati diffusi gli annunci. Del temutissimo palco dell’Ariston tutti mi dicono che è piccolo, ma che mette una paura incredibile. Alcuni mi hanno suggerito di studiare bene l’esibizione, ma so che quando ci arriverò farò l’esatto contrario. Voglio entrare nella canzone in quel momento e provare a far percepire quello che esprime ai presenti e a chi segue il Festival da casa.”

“Spettacolare”, testo della canzone di Maninni

Ecco il testo di Spettacolare pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

Hai imparato a cadere con stile

Come fanno i campioni di muay thai

Hai ragione a non dire per sempre

Tanto per sempre non arriva mai

Hai capito che non è il destino

A tirarti fuori da milioni di guai

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

C’è chi cerca soltanto diamanti

O la formula giusta per la felicità

Ma siamo spesso tutti troppo distratti

O troppo convinti per riconoscerla

Tutto il mondo è una gabbia di specchi,

Una partita a scacchi con la verità

Ma abbracciami che è uno spettacolo

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare