Maninni in gara a Sanremo 2024, il primo album: quando esce e cosa contiene

Fonte: Getty Images Maninni

Maninni è uno dei volti più giovani tra i cantanti in gara a Sanremo 2024. Entrato direttamente tra i Big, è in un momento di grande svolta per la sua carriera: il cantante, infatti, non solo si esibirà su uno dei palchi più importanti della musica italiana, ma pubblicherà il suo primo disco in studio proprio durante il festival.

Maninni, il primo album: quando esce

C’è grande fermento per il prossimo Festival di Sanremo. La kermesse della riviera ligure aprirà le porte il sei febbraio, e tutti e 30 i cantanti in gara non vedono l’ora di potersi esibire con i loro brani, già ascoltati da Amadeus e dai giornalisti. Uno dei più giovani e promettenti cantanti in gara è Maninni, che dopo essere stato escluso da Sanremo Giovani 2022, quest’anno ha avuto la possibilità di partecipare al Festival direttamente tra i Big. Spettacolare è il brano che il cantautore, classe 1997, porterà sul palco di Sanremo, ma è anche il titolo del suo primo album in studio che uscirà il 9 di febbraio, penultima giornata del festival. Ad annunciare l’uscita è stato proprio il cantautore, che ha deciso di postare sui suoi canali social la copertina del disco.

“Spettacolare”: cosa contiene l’album di Maninni

Nonostante non abbia ancora svelato il titolo di tutte le tracce del suo primo album, Maninni si è lasciato andare a una descrizione piuttosto chiara e rappresentativa di ciò che i suoi fan potranno trovare all’interno del disco: “Spettacolare racchiude i momenti più fragili e gli ostacoli che la vita ti mette davanti. L’incipit racconta le giornate bastarde, quelle in cui non ce la fai più. Ma racconta anche la capacità di rialzarsi, affrontando gli alti e i bassi di queste enormi montagne russe. E più si va veloce verso il basso, più la risalita potrà sembrare spettacolare.”

Fonte: IPA

Spettacolare pare avere tutti i requisiti per essere un album profondo e maturo, toccando tematiche in cui tanti possono immedesimarsi, proprio come la canzone che Maninni porterà a Sanremo. Parlando del pezzo, il cantante ha raccontato a Rolling Stone: “La canzone parla di come a volte si incontrino delle cadute e di come le risalite possano diventare spettacolari. Non è una canzone strettamente d’amore, ma può essere accostata anche a quel sentimento. Racchiude gli ultimi anni che ho vissuto.”

Maninni, l’avventura a Sanremo 2024

È l’anno delle prime volte per Maninni, che nel 2024 non solo pubblicherà il suo primo album in studio, ma potrà festeggiare questo obiettivo facendo quello che moltissimi cantanti sperano di poter fare un giorno: esibirsi sul palco del teatro Ariston.

Un’opportunità datagli da Amadeus e che, nel limite del possibile, Maninni vive con entusiasmo e voglia di godersi quello che succederà: “Ho cominciato a rimuginare già dal 4 dicembre, quando sono stati diffusi gli annunci. Del temutissimo palco dell’Ariston tutti mi dicono che è piccolo, ma che mette una paura incredibile. Alcuni mi hanno suggerito di studiare bene l’esibizione, ma so che quando ci arriverò farò l’esatto contrario. Voglio entrare nella canzone in quel momento e provare a far percepire quello che esprime ai presenti e a chi segue il Festival da casa.”