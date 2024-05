Amore gourmet, testo e significato della nuova canzone di Maninni

Maninni pubblica “Amore gourmet”, un brano in cui l'amore è raffinato come un piatto d'alta cucina

Fonte: IPA Maninni

Sulla scia delle nuove uscite di brani estivi, Maninni non si tira indietro. Il cantante di Spettacolare pubblica Amore gourmet, un nuovo brano in cui racconta il sentimento amoroso in tutta la sua raffinatezza, quasi fosse un piatto preparato in una cucina stellata. Scopriamo testo e significato del brano.

“Amore gourmet”, significato della canzone di Maninni

Abbiamo imparato a conoscerlo meglio durante il Festival di Sanremo 2024 in cui, col suo brano Spettacolare, ci ha convinto con tutta la sua dolcezza. Ora Maninni continua il suo viaggio musicale con Amore gourmet, un brano che ci fa già pensare all’estate e che racconta un amore molto intenso, raffinato, in cui ci si vuole buttare per connettersi alla persona amata in maniera intima e profonda.

Un racconto intenso, in un momento in cui tutti si concentrano sull’idea di perfezione. Proprio per questo Maninni tenta di trovarla anche nell’amore, paragonando il sentimento a un piatto di alta cucina.

Come ha spiegato il cantante in un’intervista per Vanity Fair: “Il concetto è che viviamo in una società in cui sta diventando tutto gourmet, anche le orecchiette con le cime di rapa. Tutto è prelibato, sofisticato, elaborato… Tutto tranne l’amore. Dai ragazzi della mia età spesso l’amore non viene vissuto come una cosa bella, ma come un qualcosa che porta sofferenza.”

Da qui l’idea di cercare raffinatezza anche nel sentimento amoroso: “Se ogni esperienza può raggiungere la raffinatezza e l’eccellenza di un piatto haute cuisine, perché non potrebbe l’amore? “

“Amore gourmet”, testo della canzone di Maninni

te ne sei accorta anche tu

quando andiamo all’haus a bere qualcosa

c’è troppa gente fuori a fare la fila

ma alla fine

non la fanno per entrare

ma la fanno per guardare te

sei dappertutto come il fado a Lisbona

come la cassa in quattro sotto la dance

sei così bella che arrossisce la luna

e si gira di schiena

se la guardi tu

quando mi chiami per nome

sento la terra tremare

che fa un rumore fortissimo

quando mi parli d’amore

quando mi guardi così

io vorrei dirti che

stanotte non hai scuse e dormi da me

e che ho voglia di fare l’amore gourmet

ma si lo so non è una buona idea

e vorrei dirti che

perdo la testa quando balli con me

e che farei di tutto per restare con te

ma si lo sai non è una buona idea

sento

la salsedine addosso

che mi strappa la pelle

tra la sabbia e le stelle

non mi dire di togliere i piedi dal letto

anche tu fai lo stesso

la differenza tra me e te

mi sembra sottile

ma ti va partire

alle maldive se vuoi

quando mi chiami per nome

sento le onde del mare

fanno un rumore fortissimo

quando mi parli d’amore

quando mi guardi così

io vorrei dirti che

stanotte non hai scuse e dormi da me

e che ho voglia di fare l’amore gourmet

ma si lo so non è una buona idea

e vorrei dirti che

perdo la testa quando balli con me

e che farei di tutto per restare con te

ma si lo sai non è una buona idea

anche stavolta

non vuoi più parlare

vuoi solo cantare

ancora wonderwall

e se la canti così

io vorrei dirti che

stanotte non hai scuse e dormi da me

e che ho voglia di fare l’amore gourmet

ma si lo so non è una buona idea

e vorrei dirti che

perdo la testa quando balli con me

e che farei di tutto per restare con te

ma si lo sai non è una buona idea

ma si lo so

non è una buona idea