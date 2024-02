Vai!, testo e significato della canzone di Alfa a Sanremo 2024

Fonte: IPA Alfa

Aveva sognato Sanremo già nel 2023, ma aveva dovuto abbandonare l’idea di partecipare a Sanremo Giovani per via di una brutta influenza. Ora, Alfa si riscatta ed entra direttamente in gara tra i Big con Vai!: scopriamo testo e significato del pezzo.

“Vai!”: significato della canzone di Alfa

Alfa ha tutta l’intenzione di stupire il pubblico di Sanremo con una canzone che potrebbe seguire le orme di Bellissimissima, diventata hit indiscussa la scorsa estate. Vai! è un brano che parla dell’importanza di non fermarsi anche quando gli ostacoli sembrano troppo altri per essere superati. Alfa si fa accompagnare da un fischiettìo, per poi aprirsi e cantare su una base che ricorda il country e la dance.

Parlando del pezzo, Alfa ha raccontato: “È il frutto delle riflessioni dei miei ultimi cinque anni, da quando ho capito che avrei voluto fare questo mestiere. Il messaggio è: andiamo avanti senza guardare indietro. Non ci si deve fermare. A livello musicale è molto energetico con la cassa dritta come un battito cardiaco. Una scelta coraggiosa per me.” Un mantra che il cantante segue ogni giorno: lo conferma il lavoro fatto per l’uscita del suo nuovo disco, Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, che i fan potranno ascoltare a partire dal 16 febbraio.

“Vai!”: testo della canzone di Alfa

Ecco il testo di Vai! pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai vai

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai