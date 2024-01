Alfa in gara a Sanremo 2024 e con un disco in arrivo: quando esce

Fonte: IPA Alfa

Sarà un 2024 esplosivo per Alfa, che dopo tanto tempo è riuscito a coronare uno dei suoi sogni più grandi: partecipare al Festival di Sanremo. In gara insieme agli altri 29 cantanti, il rapper genovese è pronto per far ascoltare Vai!, il brano scritto da lui stesso che spera potrà portarlo più in alto possibile all’interno della classifica del festival. Ma c’è di più: il cantante è infatti prontissimo per pubblicare il suo prossimo disco.

Alfa, a Sanremo 2024 con “Vai!”

Aveva sognato Sanremo già nel 2023, ma aveva dovuto abbandonare l’idea di partecipare a Sanremo Giovani per via di una brutta influenza. Fortunatamente, Alfa non si è mai fermato: dopo il successo della sua hit Bellissimissima, brano che ha dato il via a una coltre di successi fatta di due tripli dischi di platino, 4 dischi di platino, otto dischi d’oro e 600 milioni di stream, ora potrà finalmente cantare sul palco del teatro Ariston insieme ai Big.

Parlando del pezzo, Alfa ha raccontato: “Sicuramente tutto questo è un disegno del destino e il pezzo in gara nasce proprio da quella voglia di non fermarsi. Dopo uno stop un po’ traumatico per me, c’era stato anche il blocco del tour con la pandemia, abbiamo deciso con il mio team di non fermarci. E da lì è partito tutto, con Bellissimissima che è stata travolgente, e tanti concerti. Penso che Sanremo sia il premio per non esserci arresi.”

Per ciò che riguarda la sua partecipazione, il cantante ha raccontato all’Adnkronos: “Sto cercando di ridurre le aspettative a zero perché per me a 23 anni è un onore salire da big sul palco dell’Ariston, ed essere considerato tale da Amadeus. Spero di essere all’altezza, c’è molta ansia di salire su quel palco, non sai se sei all’altezza fino a che non ci sali e la luce si accenda. Cerco di pensarci il meno possibile.”

Alfa, dopo Sanremo il nuovo disco: quando esce

E proprio per via di questa voglia di non arrendersi mai, Alfa continua a lavorare sulla sua musica. Il 16 febbraio, proprio sei giorni dalla fine del festival, uscirà il suo nuovo disco Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, in cui sarà contenuto anche il pezzo presentato a Sanremo.

La tracklist non è ancora stata divulgata, ma Alfa ha voluto regalare ai suoi fan un assaggio di quello che sarà con la copertina dell’album e una sua personale visione di ciò che è l’amore: “Che cos’è l’amore? Pensa quanto c’hanno messo quelli del dizionario a dare una definizione. Hanno scritto ‘dedizione appassionata ed esclusiva fra persone’, ma perché solo tra persone? Non si può amare anche che ne so un animale? O un’idea? Dico questo perché amo scrivere canzoni e x la musica ho fatto sacrifici e sono stato male + che x ogni ragazza che abbia conosciuto. Ci sono bellissime definizioni di amore ma nessuna sembra metterci tutti d’accordo. Sappiamo solo che quando arriva è così forte che c’è un prima e un dopo, così forte che non vive di parole, puoi sentirlo, toccarlo, guardarlo, annusarlo, forse intuirlo ma mai definirlo. Basta uscire di casa e guardarsi attorno x capire che è l’amore che muove tutto. Io non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato.” Una visione aperta e profonda, che non vediamo l’ora di sentire attraverso i testi del suo nuovo album, che se sarà del tenore di Bellissimissima, siamo sicuri non ci deluderà.