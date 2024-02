Tutti pazzi per Sanremo, le canzoni che hanno ottenuto certificazioni

Fonte: Getty Images Le canzoni di Sanremo certificate disco d'oro

Che il Festival di Sanremo 2024 sia stato un enorme successo è ormai cosa nota. La scelta dei pezzi di Amadeus ha portato i cantanti ha ottenere un successo importantissimo, non solo durante la seguitissima settimana della kermesse sanremese. A poche settimane dalla fine del Festival, sono già molti i brani che hanno ottenuto la certificazione di disco d’oro della FIMI.

Sanremo 2024, le canzoni certificate disco d’oro e platino

Trenta canzoni che, nel bene o nel male, sono state in grado di entrare nelle orecchie e nel cuore di chi ha voluto seguire il Festival di Sanremo 2024 tutto d’un fiato. Una delle tantissime soddisfazioni di Amadeus che, al quinto anno da direttore artistico del festival, è stato in grado di intercettare testi di valore apprezzatissimi dal pubblico. Una conferma che risuona anche dalle certificazioni della FIMI. Ben sei canzoni in gara sono già riuscite a ottenere il disco d’oro e di platino.

Impossibile non notare Tuta gold, il brano di Mahmood all’interno del gruppo dei platino: un pezzo che, nonostante non sia salito sul podio del festival, è già un successo di portata internazionale. La seguono a ruota La noia di Angelina Mango, che oltre a vincere la 74esima edizione del festival rappresenterà l’Italia durante L’Eurovision Song Contest 2024, I P’ Me Tu P’ Te, la canzone tanto amata quando discussa del secondo classificato Geolier e Sinceramente di Annalisa, che al festival ha ottenuto la terza posizione.

Ma la classifica, quando si parla di gradimento e dischi d’oro, vale ben poco e Mahmood non è l’unico a confermarlo. In queste prime settimane anche Casa mia di Ghali, Tu no di Irama e le canzoni di Alfa, Gazzelle, Rose Villain e The Kolors hanno ottenuto l’ambitissima certificazione della FIMI. Un obiettivo che, considerando il poco tempo passato dalla fine del festival, è già un successo che potrebbe non fermarsi qui. Le canzoni sanremesi continuano a passare in radio: non sembra quindi difficile che, delle 30 canzoni in gara, qualcuna riesca a ottenere questo riconoscimento aggiungendosi alle sei più brillanti.

Come funziona la certificazione di disco d’oro

Disco d’oro e di platino sono certificazioni ambitissime, che si raggiungono grazie al gradimento e gli ascolti degli utenti. Ma come funziona l’assegnazione? La FIMI, nella spiegazione del suo metodo di assegnazione, dichiara che, per ciò che riguarda i singoli, un brano ottiene il disco d’oro quando raggiunge 50mila ascolti e il platino alla soglia dei 100mila. Diverso è invece per gli album, che ottengono il disco d’oro con 25 mila ascolti e il platino con 50 mila.

Un successo che, grazie alla nascita e al successo delle piattaforme di streaming, viene raggiunto forse più facilmente. Ogni settimana FIMI/GfK rilevano gli ascolti per stillare le classifiche: