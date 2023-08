La classifica più calda dell’estate: le canzoni che ci hanno fatto (s)ballare

Fonte: IPA Fedez Annalisa

Questa non è Ibiza… ma è la classifica delle canzoni che hanno dominato la nostra estate. Ritmi talmente coinvolgenti che non ci hanno lasciato scampo: li abbiamo sentiti nei bar, nei locali, in spiaggia nelle pubblicità in televisione. Insomma, avete presente quando, arrivati a fine estate, risentire anche solo due note di quella precisa melodia vi fa tornare indietro ai mesi appena passati, facendovi quasi percepire le carezze delle onde sotto le piante dei piedi? Ecco qua, tutti i titoli dei brani che ci hanno fatto ballare e sballare sotto il caldo sole del 2023.

Spotify: la classifica delle canzoni più ascoltate dell’estate 2023

Se vi siete chiesti come ritrovare il titolo di quella canzone su cui avete tenuto il ritmo con il piede mentre in spiaggia sorseggiavate una fredda coca cola con ghiaccio una cosa è certa: la troverete in questo elenco pubblicato da Spotify. La nota piattaforma di ascolto di brani e podcast ha infatti presentato i trend musicali e la lista delle canzoni più ascoltate dei mesi estivi.

Non vi sorprenderà sapere che ancora una volta sono i duetti e i featuring tra artisti a dominare la scena musicale estiva. Agli italiani (a ragione) piace l’affetto di mescolanza e fusione degli stili e dei generi diversi per far nascere nuove coinvolgenti sonorità. Ci siamo così trovati a ballare soprattutto su Vetri Neri, di Ava, Anna e Capo Plaza. Ma dalla top 3 canzoni più ascoltate poteva forse mancare Fedez? Assolutamente no, e infatti lo troviamo al terzo posto con Disco Paradise, brano che ci riporta indietro nel tempo con la collaborazione con gli Articolo 31, regalandoci anche una ventata di novità con la splendida voce di Annalisa. Al secondo posto troviamo invece Sfera Ebbasta e Tedua, con Hoe.

Ancora una volta, la classifica di fine estate ci conferma il successo assoluto in Italia della musica nostrana. Tutti i brani in top 20, infatti, sono di artisti italiani, ad eccezione di Mirage, che però oltre a AriBeatz, Ozuna e GIMS vede anche il feat. di Sfera Ebbasta.

Nota di merito anche a Lazza, che proprio non ha intenzione di schiodarsi dalla top 1o, dove, domina, ancora, con Cenere, il brano presentato la prima volta al Festival di Sanremo 2023. Un risultato che mette in luce come il Festival sia diventato un evento culturale trasversale e inclusivo anche per la generazione della trap, ormai capace di trasformarsi a tutti gli effetti in musica pop.

I brani più ascoltati dell’estate in Italia

Ma ecco la classifica completa presentata da Spotify:

AVA, ANNA, Capo Plaza – “VETRI NERI” Tedua, Sfera Ebbasta – “Hoe (feat. Sfera Ebbasta)” Fedez, Annalisa, Articolo 31 – “DISCO PARADISE” Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta, Guè – “Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè)” Pinguini Tattici Nucleari – “Rubami la Notte” The Kolors – “ITALODISCO” Drillionaire, Lazza, BLANCO, Sfera Ebbasta, Michelangelo – “BON TON (feat. Lazza, BLANCO, Sfera Ebbasta & Michelangelo)” Annalisa – “Mon Amour” Geolier – “COME VUOI” Lazza – “CENERE” Angelina Mango – “Ci pensiamo domani” Alfa – “bellissimissima <3” Geolier, Marracash – “IL MALE CHE MI FAI (feat. Marracash)” Shiva, Sfera Ebbasta – “Un milione di volte (feat. Sfera Ebbasta)” Tony Effe, Emma, Takagi & Ketra, – “TAXI SULLA LUNA” BLANCO, Mina – “Un Briciolo Di Allegria (feat MINA)” Rocco Hunt – “Non litighiamo più” AriBeatz, Ozuna, GIMS, Sfera Ebbasta – “MIRAGE (feat. Ozuna, GIMS& Sfera Ebbasta)” Rhove, Madfingerz – “Pelé” Tedua, Baby Gang, Kid Yugi – “Paradiso Artificiale (feat. Baby Gang & Kid Yugi)”ù

I brani più ascoltati dell’estate in tutto il mondo

Se invece volessimo dare uno sguardo più ampio e scoprire quali sono la canzoni più ascoltate in assoluto al mondo potremmo scoprire alcune vere e proprie chicche musicali. Eccole qua: