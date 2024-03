Chi è Kid Yugi: la nuova promessa della musica italiana

Fonte: Getty Images Kid Yugi

La nuova star del rap italiano è Kid Yugi. Il suo secondo album – I nomi del diavolo – è tra i più venduti e ascoltati. Un disco con numerosi riferimenti colti e iconici, legati alla cultura cinematografica e letteraria, come già nel suo primo lavoro discografico intitolato The Globe. Un album tutto da scoprire, decisamente sorprendente. La copertina è un omaggio alla celebre opera di Michail Bulgakov, Il Maestro e Margherita, rimandando alla scena del ballo di Satana, in cui una la processione di figure oscure e dannati deve percorrere una scalinata per baciare, con riverenza, la mano e il ginocchio del Diavolo.

Chi è Kid Yugi: vero nome, altezza, peso, fidanzata

Kid Yugi è un rapper italiano. Il suo vero nome è Francesco Stasi, è alto circa 167 centimetri e pesa 76 kg. Non ha mai svelato il significato del suo nome d’arte. Classe 2001, è nato a Massafra, in Puglia, dove vive ancora oggi. Nonostante il successo ha deciso di non trasferirsi ancora a Milano. “Faccio su e giù da Massafra. Il lavoro è a Milano, quindi per esigenze materiali devo essere qui gran parte del mio tempo, però cerco di bilanciare al massimo perché ho proprio bisogno di non circondarmi magari di tanti yes man che si possono incontrare a questo punto della carriera”, ha spiegato a Billboard.

Kid Yugi ha iniziato a scrivere musica alle medie: una passione cresciuta sempre più col tempo. Si è appassionato al mondo delle sette note grazie a Gué e Salmo. Ha pubblicato il suo primo singolo – Grammelot – nel 2022. Per diversi anni il rapper è stato fidanzato con la tiktoker Valeria Gisonna, con la quale formava una coppia molto seguita sui social network. Ora il cantante dovrebbe essere legato ad un’altra ragazza di nome Alessia ma questa relazione non è stata ancora confermata dai direttin interessati.

Kid Yugi è la sorpresa del rap italiano degli ultimi anni: l’artista, che conta oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ha convinto tutti con il suo mix unico ed esplosivo di realness e riferimenti letterari e cinematografici fin dal primo progetto uscito nel 2022. In più le collaborazioni con artisti del calibro di Tedua e Gué e produttori come TY1 (con cui Kid Yugi ha realizzato la traccia Monopolio feat. Nerissima Serpe) hanno confermato la stima e il riconoscimento nei confronti del progetto da parte della scena.

I nomi del Diavolo, l’album più venduto nei primi mesi del 2024, contiene le collaborazioni con Sfera Ebbasta, Geolier, il già citato Tedua, Ernia, Tony Boy, Artie 5ive, Papa V, Noyz Narcos e Simba La Rue. Ispirato da Il Signore delle Mosche dello scrittore britannico William Golding, al centro del concept ci sono i molteplici nomi che sono stati dati al Male nelle varie culture e nella tradizione popolare e di come si manifesta in forme bizzarre e stravaganti nella nostra società, sconvolgendola radicalmente.

“Volevo rappresentare come il Male influisca sugli esseri umani, sia a livello del singolo, che della collettività, in varie forme e misure. Ogni traccia avrà un titolo che rimanda ai diversi volti del Male”, ha dichiarato Kid Yugi, che ha iniziato ad appassionarsi alla letteratura dopo che il nonno gli ha regalato una copia di Delitto e castigo, il celebre romanzo di Fëdor Dostoevskij.