Chi ha vinto Nuova scena, il talent rap di Netfilx

Fonte: IPA Chi ha vinto "Nuova scena"

Nuova scena termina dopo 8 avvincenti puntate: il primo rap talent targato Netflix è arrivato alla sua fine in un’ultima sfida tra i 3 finalisti in cui i giudici Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra hanno decretato il miglior rapper e, automaticamente, il vincitore dei tanto agognati 100mila euro in palio. Ad aggiudicarsi questo titolo è Kid Lost.

Kid Lost è il vincitore di “Nuova scena”

Era stato in grado di convincere Geolier fin dalle auditions di Napoli: Kid Lost, giovane 26enne originario di Qualiano, è riuscito a fare un passo in più e a primeggiare tra i finalisti di Nuova scena, diventando così il primo vincitore del talent e dei 100mila euro in palio.

Fonte: IPA

Nell’ultima puntata del talent, i 3 finalisti El Matador, Jelacrois e Kid Lost si sono battuti portando sul palco del Fabrique di Milano i loro inediti. Kid Lost ha presentato Criatura, un pezzo scritto cercando di raccontare qualcosa in più di se stesso. “Racconta di quelle persone che non hanno mai avuto un’infanzia, di cui mi sento di far parte. Una lotta infinita per riuscire a sopravvivere, che si conclude con 100mila euro, sarebbe un bel finale” ha raccontato il rapper parlando del suo pezzo. Un finale che si è chiuso proprio come sperava: il brano, che è stato prodotto da Zef e Marz, ha convinto tutti i giudici, soprattutto per via della sua scrittura. “È una rivincita anche per la mia zona, per la mia gente e soprattutto per la mia famiglia” ha commentato Kid Lost a fine puntata.

Una scelta, quella di Geolier durante i primi momenti del programma, che si è rivelata vincente. “Quello che mi ha convinto a scegliere te è stata la sincerità con cui raccontavi le tue barre. La cosa bella che vorrei sottolineare, è il tuo miglioramento. Prima vedevo un ragazzo insicuro ora vedo uno che ha più convinzione. Tu credi veramente in quello che dici, quello è il 100% della musica.” Ha commentato il rapper napoletano dopo la vittoria di Kid Lost.

I finalisti di “Nuova Scena”

Grandi protagonisti di questa finale insieme a Kid Lost sono stati anche i due finalisti: la napoletana Jelacrois, 24 anni, unica donna rimasta in gara e anche lei selezionata da Geolier, che ha portato sul palco il brano Partenope”prodotto da Poison e Bat Boi Dee. Quota romana è stata rappresentata da El Matador, giovane talento di 20 anni scelto da Fabri Fibra che si è esibito con El Matador prodotto da SixPm.

Nonostante il vincitore sia solo uno, Nuova scena è sicuramente un punto d’inizio incredibile per tutti i rapper arrivati alla fine: dopo la battaglia di freestyle insieme a Fred de Palma e la possibilità di cantare sul palco del Fabrique insieme a giganti del rap come Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos, i giovani rapper hanno potuto vivere non solo una grandissima esperienza, ma anche una vetrina che, si spera, possa portarli lontano. Nel frattempo, tutti e tre i brani dei finalisti sono già disponibili su Spotify.