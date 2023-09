Non ci sono più dubbi, il Marrageddon consacra Marra a vero King del Rap

Fonte: IPA Marracash

Adieu, adiós, addio, goodbye (goodbye)

Questo qui è Marrageddon

Se stavate cercando delle conferme, eccole qui: il king del rap è (ancora) Marracash. Figlio della periferia di Milano, di quella Barona che lo invoca a suo simbolo, Fabio Bartolo Rizzo che fino ad oggi si è sempre autoproclamato King del Rap, sabato 23 settembre è stato incoronato da tutta la scena hip hop italiana.

Marrageddon sbaraglia Milano

Sabato 23 settembre Marracash ha dato spettacolo all’Ippodromo di Milano. Il Marrageddon Festival è stato un evento epocale, in cui Marra è riuscito a portare sul palco la maggior parte delle star del panorama Rap italiano creando uno spettacolo difficile da dimenticare. Una gioia per i fan più accaniti che sono riusciti a esserci, un rimpianto per chi non lo ha vissuto. Milano ha assistito a un vero e proprio festival del Rap. Marrageddon è iniziato alle 16:00, raccogliendo all’interno dell’Ippodromo La Maura la bellezza di ottantacinquemila persone che non si sono lasciate spaventare dalla pioggia e dal fango del pomeriggio. Tutti pronti per ascoltare Marracash, l’amato King del Rap che ha preparato per i fan un evento difficile da replicare.

I primi a salire sul palco e ad aprire le porte del concerto sono stati Kid Yugi, Ensi e Nerone, per poi lasciare il posto a Miles e Anna, che cantando Bando ha scherzato con i fan raccontando che quella è una che ha fatto da “molto piccola”. Sono poi arrivati Paky e Shiva, un Tedua a sorpresa, che ha cantato alcune canzoni del suo nuovo album La Divina Commedia, regalando ai fan un assaggio del suo tour.

La serata è continuata con alcuni storici rapper italiani, che si sono esibiti poco prima dell’arrivo del King. Sul palco, Fabri Fibra ha cantato pezzi vecchi e nuovi, provocando nostalgia a chi il Rap lo segue da molto tempo. Poi è stato il turno di Salmo, che ha alternato le sue canzoni ad alcuni minuti di Dj set e l’arrivo a sorpresa di Noyz Narcos.

Alle 21:30 è stato il turno del padrone di casa: Marra sale sul palco e ricrea un vero e proprio spettacolo fatto di musica, coreografie e fuochi d’artificio. Due ore e mezza in cui il King ha cantato gran parte della sua discografia, accogliendo sul palco ospiti come Guè, Mahmood, Blanco, Madame e Lazza.

Perché Marracash è a tutti gli effetti il vero King

King del Rap non è solo uno dei suoi tormentoni, e nemmeno solo il modo con cui i suoi fan amano chiamarlo. Con il Marrageddon, Marracash è riuscito a costruire uno spettacolo unico, che difficilmente altri riusciranno a replicare. Un vero e proprio festival che ha unito vecchie e nuove leve della scena rap italiana, che hanno fatto cantare e ballare tantissime persone, senza cadere nei modelli dei soliti concerti corali. Possiamo davvero dire che, in questo caso, Marra non si è autoincoronato, ma è stato proclamato a gran voce anche dai suoi colleghi.

Il prossimo appuntamento con il Marrageddon Festival è sabato 30 settembre a Napoli: insieme a Marracash i più fortunati potranno assistere alle esibizioni di Nayt, Madame, Ernia, Geolier, Lazza e Guè.