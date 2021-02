Fantaghirò, l’eroina in caschetto sarà protagonista di una nuova serie

editato in: da

Fantaghirò, che fine hanno fatto gli attori della saga

Fantaghirò, l’eroina anni Novanta tutta caschetto e avventura, si prepara a tornare in tv. Non con le solite repliche che vanno in onda nel periodo natalizio – e che i fan comunque non smettono di rivedere – ma con una nuova e inedita serie. Ad annunciarlo è stato Marco Belardi, direttore della Lotus Production, che ha confermato ufficialmente la realizzazione della mini-serie. Le informazioni sono pochissime ma fanno già venire l’acquolina in bocca a chi è cresciuto con il personaggio cult interpretato da Alessandra Martines.

La saga di Fantaghirò ha debuttato nel 1991 con la regia di Lamberto Bava ed ha proseguito per tanti anni, tenendo gli spettatori incollati al piccolo schermo fino al 1996. La sceneggiatura delle nuove avventure della principessa più anticonformista che ci sia, che a bambole e begli abiti preferisce di gran lunga cappa e spada, porterà la firma di White Rabbits e non c’è dubbio sul fatto che l’ispirazione sarà sempre la stessa: la fiaba popolare di Italo Calvino. La regia del live action, invece, sarà affidata a Nicola Abbatangelo, Creative Producer della Lotus e fresco del suo ultimo lavoro The Land of Dreams, che uscirà prossimamente.

Il nuovo capitolo di Fantaghirò si intitolerà La Regina dei Due Regni e le riprese inizieranno già nel corso del 2021. Non sappiamo con certezza se potremo gustarcela entro la fine dell’anno, ma di certo l’attesa non verrà delusa. Reboot e sequel sono ormai un punto fisso nella produzione di film e serie tv, perciò non sorprende che un cult come Fantaghirò sarebbe tornato alla ribalta.

Una donna bella, forte e coraggiosa che si batte per i propri ideali. Fantaghirò è questo e molto altro ed è anche grazie all’interpretazione della splendida Alessandra Martines che è rimasto nel cuore dei fan. Ai tempi la Martinez era giovanissima e con alle spalle una carriera nel mondo della danza classica. Grazie a Gianni Boncompagni aveva fatto il suo esordio in tv, partecipando nel tempo a diversi programmi. Dapprima ospite di Raffaella Carrà, poi di Sandra e Raimondo su Canale 5 e perfino con Pippo Baudo nella settima edizione di Fantastico. Sicuramente non sarà lei a rivestire i panni di Fantaghirò, ma come accade spesso nei reboot non possiamo escludere del tutto che gli sceneggiatori possano ritagliarle una parte. Sarebbe una gioia per i fan della serie cult.