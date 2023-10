Fonte: Getty Images Salmo

Salmo, Noyz Narcos e Dario Argento. No, non è l’inizio di una barzelletta, ma la notizia che sta facendo il giro del web. I due rapper hanno annunciato l’uscita del loro ultimo album, CVLT, prevista per il 3 novembre 2023 con la partecipazione nel video del grandissimo regista horror Dario Argento.

“CVLT”, l’album di Salmo e Noyz Narcos

È un album attesissimo quello di Salmo e Noyz Narcos, capolavoro hip hop in uscita il 3 novembre 2023. Un progetto che vede insieme due grandi della scena musicale italiana, insieme per sorprendere i fan con una serie di brani hip hop dai risvolti da brivido. Un album in cui i due cantanti hanno trasferito un immaginario musicale oggi non molto battuto dalle nuove generazioni. Partendo dal rap, in un miscuglio di immaginari più o meno comuni, Salmo e Noyz Narcos hanno scelto di legare indissolubilmente i loro nomi dieci anni dopo le prime ipotesi di collaborare a qualcosa di più di una semplice canzone. Per farlo hanno scelto la passione più grande che li accomuna: il cinema, quello horror in particolare.

Proprio l’horror, infatti, sembra essere uno dei temi principali di CVLT: “Da adolescente ero traumatizzato da Notte Horror, lo trasmettevano il mercoledì” racconta Salmo. “É il primo genere di cui mi sono appassionato. Tutti bramavano qualcuno che a casa avesse la videocassetta di un film horror da vedere. Quando sei pischello ciò che è proibito, vietato ai minori di 14 anni, ti piace.” aggiunge Noyz.

Ma com’è nato il titolo del disco? Salmo e Noyz provano a raccontarlo a modo loro: “Culto è un modo di dire che abbiamo nel nostro vocabolario. Non ci stanno altre parole. Abbiamo un po’ discusso sul titolo dell’album. È arrivato da un momento all’altro. Era notte tarda, stavamo registrando. Il titolo però era già lì. Ne abbiamo buttati giù un paio, tra cui ‘Maledetti’, ma l’altro era già lì. Abbiamo deciso di chiamarlo cult con la v perché su Google se scrivi con la u escono un sacco di cose. Nel disco ci sono un sacco di citazioni e cose cult come quella ai Blues Brothers”.

“CVLT”, il video horror di Salmo e Noyz con Dario Argento

Per aiutarli in questa impresa da brivido, i due cantanti hanno deciso di affidarsi a chi, parlando di horror, è un vero fuoriclasse. Incubi, infatti, oltre a essere una delle tracce dell’album, è anche il titolo del cortometraggio legato al disco diretto da Dario Argento e presentato alla Festa del Cinema di Roma, in cui Salmo e Noyz Narcos si fanno uccidere, in un mix di ilarità e splatter che da subito ha colpito il grande pubblico.

“Dario Argento è un king del genere, riconosciuto in tutto il mondo. Essendo italiani abbiamo voluto usare quello che c’è nel nostro paese. Nonostante il nostro genere si leghi molto all’America, entrambi volevamo portare ciò che ci apparteneva di più e Dario Argento è un top player del cinema horror. Abbiamo detto proviamo a contattarlo e con nostro grande stupore ha sposato la causa. Si è dimostrato molto curioso di collaborare a questo progetto”.

La tracklist di “CVLT”

Quindici tracce a partire dal 3 novembre 2023 a mezzanotte, comprese alcune collaborazioni interessanti, tra cui spiccano quelle con Marracash, reduce dal successo di Marrageddon, e Kid Yugi, altro grande fan del genere horror.

ANTHEM

CRINGE

INCUBI

RESPIRA feat Marracash

MIRACOLO

CVLT feat Kid Yugi

BRUJERIA

CROCI E CRISTI

MY LOVE SONG 2 feat Coez & Frah Quintale

CHILOMETRI

MALEDETTI

GRINDHOUSE

MATRIOSKA

NIGHTCRAWLERS

LA FINE

La sensazione è che questo album diventerà già dal giorno zero un vero e proprio cult. Anzi, come direbbero Noyz e Salmo, un CVLT.