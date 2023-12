Salmo, esce il singolo A te e famiglia: testo della canzone

Fonte: Getty Images Salmo

Salmo torna con A te e famiglia, un pezzo che, uscito pochi giorni prima della fine del 2023, è un vero e proprio regalo di Natale per i fan del rapper. Un brano forte, d’impatto che, in pieno stile Salmo, riesce a farci ripercorrere il 2023 con una vena di critica e consapevolezza.

“A te e famiglia”: il nuovo brano di Salmo

Lo aveva annunciato facendo finta che fosse un brano per Sanremo poi scartato da Amadeus, invece è tutt’altro. A te e famiglia è il nuovo brano di Salmo, che dopo il successo dell’album CVLT pubblicato insieme a Noyz Narcos sembra voler far chiudere col botto il 2023 suoi ai fan. Il cantante sardo ha deciso di scrivere un pezzo che potrebbe essere definito una critica sociale in un momento storico in cui, tra guerre, crisi e femminicidi tutti si sentono in dovere di dire la propria, anche quando, in realtà, non hanno nulla da dire.

Un testo che parte con “Salmo, puoi fare una canzone con i contenuti? Devo dire qualcosa… Devo dire… Mh, devo dire…” e allarga lo sguardo verso una de-celebrazione del 2023 e un augurio in stile Salmo per il prossimo Capodanno. A condire il brano, un video in cui Salmo si trova incatenato a una sedia costretto a guardare su un muro una serie di clip d’attualità.

“A te e famiglia”: testo della canzone

Salmo, puoi fare una canzone con i contenuti?

Devo dire qualcosa… Devo dire…

Mh, devo dire…

Devo dire: “Che m**da, era meglio prima”

Parlare di guerra, di Palestina

Dire: “La vita che fai te la invidio”

E dire che un giovane pensa al suicidio

Se mi decido, dovrei fare un video

Dove anche io parlo di femminicidio

Dire: “Stai sveglio”, mentre mi rigiro

È colpa del rap se adesso ti uccido

Devo dire la mia come chi consiglia

Aspettare il giorno che cambierà il mondo

Un altro animale ti stupra la figlia

La mia opinione scompare in un giorno

Parlo a sti giovani, sveglio le menti

Parlo di tasse e di conti correnti

Fai la fattura, fai tutti contenti

Cultura che spara sopra gli studenti

Manifattura, stringi la mano finché si frattura

Perché chi ti offre il veleno alla fine ti inc*la

Lo stesso che vende la cura, lo cura

Mi sale la furia, mi sale la furia, mi sale la furia

Quando dici cosa devo dire

Cosa devo fare col braccio nel c*lo

[?] studia

Sai che mi frega?

Sono un milionario, ho la terza media

Dire: “La scuola, non è cosa seria”

Perché ho un dottorato, su Wikipedia

Mi serve una sedia, mi sento mancare

Come i genitori dei giovani in strada

Ho perso lavoro, ho perso la casa

Fatemi entrare, toc-toc (Toc)

È notte fonda, non sono ancora morto

Hey, hey, buon capodanno str**zo!

Ho mille cose da fare quest’anno

Dire cose che domani non ricordo

Ma ho promesso, ‘sta volta farò il botto

Hey, hey, buon capodanno str**zo!

Ho mille cose da fare quest’anno

Passare ancora sbronzo buon anno

A te e famiglia (ta-ta-ta-ta)

In c*lo a ti e a tutta ‘a tu’ famiglia

Hey, hey, un capodanno str**zo

In c*lo a ti e a tutta ‘a tu’ famiglia

A te e famigl-

Aiutaci a salvare il rap dallo stato

Chiama il numero in sovraimpressione

Adotta anche tu un rapper abbandonato sul ciglio della strada

Insieme potremo fermare il nuovo ordine italiano

Auguri, buone feste a te e famiglia