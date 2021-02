Minaccia Bionda, Patty Pravo ammalia tutti con la sua voce e il suo look

editato in: da

Patty Pravo, le 10 volte che è stata al Festival di Sanremo

Rai 1 ha dedicato una puntata speciale del ciclo A grande richiesta a Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. Minaccia Bionda, così è intitolata la trasmissione che Flavio Insinna ha condotto in onore dell’interprete italiana che è apparsa in splendida forma e col suo stile inconfondibile che l’ha resa memorabile.

Durante lo speciale a lei dedicato sono arrivati in tanti per omaggiarla, con alcuni momenti musicali tra cui Elio, Nina Zilli, Giovanni Caccamo, Giovanni Allevi e Francesco De Gregori che gli ha persino dedicato una canzone: Mercato dei fiori, brano del 1975 che il cantautore ha scritto proprio per Patty Pravo e che i due hanno interpretato insieme sul palco di Rai 1.

Il look di Patty è come sempre impeccabile e riconoscibile: giacche importanti, camicia con volant, sfumature di nero ammalianti come la sua voce, lei che di mode negli anni ne ha lanciate parecchie. Patty Pravo è un personaggio incredibile e ne è dimostrazione la sua carriera: classe 1948, ha attraversato decenni di moda, tendenze e cambiamenti musicali. Originaria di Venezia, Flavio Insinna è riuscita a descriverla perfettamente: Patty è come l’acqua che culla la città più famosa al mondo, cambia forma continuamente.

La cantante è stata capace di reinventare continuamente il suo stile, la si ricorda come una delle principali esponenti della musica beat, della canzone autoriale e del pop rock. Tra i suoi successi indimenticabili ci sono La bambola (che Insinna ha raccontato come sia una canzone che nonostante il successo Patty canti un po’ contro voglia), Pazza idea, E dimmi che non vuoi morire e Pensiero stupendo. Ha partecipato ben dieci volte a Sanremo e vinto tre Premi della Critica.

Minaccia Bionda non è solo il titolo della serata televisiva a lei dedicata, si chiama così anche il libro uscito a fine 2020 in cui l’artista si racconta tra scatti di grandi fotografi e racconti sulla sua vita. La Pravo ha venduto in tutto 120 milioni di dischi ed è un’artista che suscita da sempre grande curiosità e ammirazione per il suo stile unico. È molto più di una minaccia bionda: è stile, carisma, uno spirito libero. Patty Pravo è una vera e propria opera d’arte.