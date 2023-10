Per la seconda puntata di Belve, Francesca Fagnani ha puntato su ospiti d’eccezione: Patty Pravo, Emanuele Filiberto di Savoia e Raoul Bova. Il programma più pungente della Rai sta riscuotendo un notevole successo, complice il talento della conduttrice, pronta a “graffiare” gli ospiti con domande irriverenti. Patty Pravo si è prestata in modo perfetto nel salotto di Belve, dove ha potuto raccontare la sua vita, fatta di inevitabili eccessi. Il suo è stato un vero e proprio show, tra pillole di saggezza e candida sincerità: su X (ex Twitter), è stata ampiamente apprezzata.

Show di Patty Pravo a Belve, tra successo e sregolatezza

Il successo di Patty Pravo è sempre stato stellare, fin dagli inizi. Del resto, è arrivato da giovanissima, ma non ne è rimasta “travolta”, sebbene qualche fregatura ci sia stata, nel corso della carriera. Ma lei, come belva, si sente “un bel gatto, tutto sommato si fanno i cavoli loro, sono indipendenti, ti fanno le fusa”. Non approva tutti i complimenti ricevuti nel corso dei decenni – da divina a mistica fino a “depravata”, ma anche icona pop erotica italiana – perché le sembrano un po’ troppo. Sì, è una Patty Pravo schietta e sincera, quella che si è seduta di fronte a Francesca Fagnani. Ma anche modesta.

E, per quanto riguarda il segreto del suo successo, la Pravo sa bene il motivo: “Ho sempre fatto ciò che volevo. Non mi sono mai posta il problema: piacerò, non piacerò. Sono sempre stata me stessa”. E ha anche sempre fatto quello che voleva fare, senza nessun limite. Vivendo la vita al massimo.

Gli ex mariti

Tanti i suoi amori – ben cinque mariti, ovvero Gordon Faggetter, Franco Baldieri, Riccardo Fogli, il triangolo con Paul Martinez e Paul Jeffery e John Edward Johnson – dove, nel corso dell’intervista, ha faticato a “metterli insieme”. Un elenco che però è anche fatto di ricordi, così come di buoni rapporti. Storie (forse) fuori dall’ordinario, ma dove non è mai mancato l’amore. Incondizionato e “originale”.

“Con Gordon ci siamo sposati in chiesa, Franco Baldieri era gay, poi ci siamo divisi. Il terzo marito…”, un piccolo stop. “Con Riccardo Fogli siamo andati in Scozia. Un matrimonio così, carino. Il quarto marito, allora stavo facendo un disco in Inghilterra, e c’era in studio il bassista, Paul, e il chitarrista, l’altro Paul. A me piacevano tutti e due. Mi sono sposata con Paul e poi, dopo anni, ci siamo sposati con l’altro Paul”. Ci sono stati anche problemi per questo motivo: di fatto, era bigama, in quanto il matrimonio con Franco Baldieri non era stato annullato.

Ha anche ammesso che è stato “comodo” vivere con Paul Martinez e Paul Jeffery: “Non c’erano gelosie, appartenenze. Ma anche perché lavoravamo insieme, quindi era comodo”. “Ed è rimasta in buoni rapporti con tutto lo staff?”, ha chiesto Francesca Fagnani a questo punto. “Quasi con tutti”. Risposta esemplare. Al suo fianco, oggi, non c’è nessun marito. “Non ci ho mai pensato a legarmi a qualcuno per sempre”.

La chirurgia estetica e i ritocchi

La Pravo ha voluto mettere un punto anche su un argomento, ovvero quello dei ritocchi e della chirurgia estetica. No, nel salotto di Belve ha confermato di non avere subito alcun intervento. “Io non mi sono mai fatta niente, io sono così. Ho fatto qualche iniezioncina, ma mi farei un bel lifting ma ci vuole tempo e io non ne ho”. Ha anche aggiunto: “Non mi piaccio così tanto. Pensavo di fare qualche ritocco, però ho bisogno di tempo”. Una vera diva, che non ha mai paura di dire la verità.