Patty Pravo, la voglia di scandalizzare anche a 72 anni

Patty Pravo, la vita pazzesca della ragazza del Piper

Ci sono artisti che la provocazione, la voglia di far parlare e dividere l’opinione pubblica ce l’hanno scritta nel proprio dna. E non importa se passano gli anni, e invecchiano: resteranno sempre uguali, con quella predisposizione a scuotere gli animi, soprattutto dei benpensanti. Patty Pravo, l’ex ragazza del Piper, è una di quelli.

Una che se n’è sempre fregata, che ha messo la proprio libertà, di artista, di donna, di cittadina, davanti ad ogni cosa. Oggi Nicoletta Strambelli ha 72 anni ma continua sui social a rimarcare ogni tanto, se mai qualcuno se lo fosse dimenticato, che lei fa quello che vuole sempre.

Come l’ultimo post, che la ritrae la mare, dentro l’acqua, fasciata solo da una camicetta bagnata, con il seno (ancora perfetto) in bella mostra.

Patty, che all’apice della propria carriera posò per ben due copertine di Playboy (“apriti cielo”) e non paga bissò con Playmen. Patty, che a Sanremo 2009, a 61 anni si presentò con un abito che lasciava intravedere il seno. Qualcuno malignamente negli anni ha sostenuto che la sua provocazione servisse a compensare le sue doti vocali non sempre all’altezza. Ma senza dubbio Patty ha segnato una rivoluzione nell’immagine delle cantanti femminili degli anni ’70 e ’80. Lei e Loredana Bertè, sono state le prime vere donne rock italiane, libere e trasgressive. Poi sono arrivate Gianna, Irene, Carmen, Elisa Emma. Ma tutte loro devono in qualche modo ringraziare la “rottura” compiuta da Patty. Che anche grazie alle sue provocazioni, ha portato novità e libertà nel panorama musicale di quegli anni, e di quelli a venire.