Perché Patty Pravo è stata assente all’incontro al Quirinale con i Big

IPA Patty Pravo

Quella del 13 febbraio è stata una giornata a dir poco storica, perché per la prima volta in assoluto il Presidente Mattarella ha incontrato i Big di Sanremo 2026 al Quirinale, alla presenza di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, e di Laura Pausini, co-conduttrice per tutte e cinque le serate. C’è stata un’unica grande assente, ovvero Patty Pravo.

Patty Pravo assente al Quirinale

Nonostante l’entusiasmo per un invito storico, la “ragazza del Piper” ha dovuto dare forfait, ma non all’ultimo minuto. Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, è rimasta a casa, bloccata da una forma influenzale che le ha impedito di salire al Colle insieme ai colleghi. Per lei, un’assenza pesante e carica di rammarico: l’artista si è detta infatti “dispiaciutissima” per aver perso l’occasione. Tuttavia, la prudenza è d’obbligo. Con la kermesse ormai alle porte – inizia martedì 24 febbraio – tutelare la voce e la salute è la priorità assoluta per l’artista e il suo staff.

Della sua assenza è stata messa al corrente la Rai: l’etichetta dell’artista l’aveva già avvisata nella serata di giovedì 12 febbraio. Non appena le condizioni di salute sono apparse chiare, il Quirinale e l’organizzazione del Festival sono stati informati dell’assenza.

L’incontro al Quirinale con i Big, Carlo Conti e Laura Pausini

“È stato bellissimo, io che non mi emoziono mai mi sono emozionato“. Con queste parole Carlo Conti ha descritto l’incontro con Sergio Mattarella, un momento che ha segnato un precedente assoluto nella storia della kermesse. Accanto a lui, una Laura Pausini visibilmente colpita dalla solennità del Colle, co-conduttrice di un’edizione che, ancora prima di iniziare, ha già conquistato il riconoscimento più alto. Il Presidente ha accolto i Big con un “in bocca al lupo” collettivo e imparziale.

C’erano quasi tutti, ognuno con il proprio stile: da Elettra Lamborghini in un impeccabile bianco a J-Ax in versione cowboy, fino a Fedez e Marco Masini. Presenti anche i nomi più attesi dai fan, come Leo Gassmann e Sal Da Vinci. Poi Sergio Mattarella ha voluto ricordare cos’è il Festival di Sanremo: “Pensavo alla prima edizione, avevo 10 anni e me la ricordo bene. Ricordo soprattutto quanto il Festival registrasse, anche allora, un grande coinvolgimento popolare. Coinvolgimento che è rimasto costante grazie alla Rai, che anno per anno ha portato il Festival nelle case degli italiani”.

Momento storico per Sanremo

Ad anticipare l’incontro storico al Quirinale era stato Carlo Conti durante un annuncio sui suoi canali social: “Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i Big da Sergio Mattarella al Quirinale”. E così è stato: per Conti, è stata una gioia immensa e, sì, anche una grande emozione, proprio come aveva predetto (sino a oggi si era emozionato solo due volte con Sanremo). Ormai manca pochissimo alla Settimana Santa, in partenza martedì 24 febbraio, con la finale che va in onda sabato 28. Certo, siamo ancora in tempo per qualche annuncio, ma è tutto pronto per accendere le luci dell’Ariston: la Città dei Fiori si sta preparando all’evento dell’anno.