Chi è Simone Folco, il compagno e assistente di Patty Pravo

Simone Folco è un noto designer e l'assistente personale di Patty Pravo, da anni al suo fianco anche nella vita privata.

Designer, curatore d’immagine e assistente personale, Simone Folco è ormai da anni una figura indispensabile nella vita di Patty Pravo. Un uomo che ha cambiato l’esistenza della cantante, accompagnandola non solo nella sua vita professionale, ma anche in una relazione fuori dagli schemi, caratterizzata da una grande differenza d’età e da un rapporto intenso e duraturo.

Chi è Simone Folco, la carriera e il legame con Patty Pravo

Simone Folco è nato nel 1992 ed è un designer e curatore d’immagine. La sua storia pubblica inizia quando, poco più che ventenne, entra nella sfera professionale di Patty Pravo come assistente personale e responsabile dell’immagine scenica e dei costumi dell’artista. È stato proprio il talento creativo di Folco, capace di ideare abiti e look per le performance dal vivo, a fare colpo su Pravo. Tanto che lei stessa ha raccontato che appena lo notò gli disse: “Domani ti aspetto alle 16 da me”.

Col tempo Folco è diventato una presenza costante nell’esistenza dell’artista, non solo dietro le quinte, ma anche nella vita quotidiana della cantante. Oggi ha 36 anni, oltre 40 in meno di Patty Pravo, nata il 9 aprile 1948.

Il loro legame, nato più di tredici anni fa, è stato spesso al centro dei gossip proprio per la differenza d’età. “Esistono diversi tipi di amore – ha raccontato la cantante, parlando del loro rapporto e della differenza d’età -. Siamo legati da un affetto fraterno e ci divertiamo insieme”. Folco continua a seguire Pravo in tour, apparizioni pubbliche e negli impegni mediatici come curatore d’immagine e assistente personale.

Tutti gli amori di Patty Pravo

La vita sentimentale di Patty Pravo è stata intensa, trasgressiva e spesso sotto i riflettori quanto i suoi successi discografici. Negli anni Sessanta e Settanta, quando esplose come icona della musica italiana, Patty ebbe relazioni con figure chiave della scena internazionale. Tra i primi amori ci fu quello per il batterista britannico Gordon Faggetter, con cui visse gli anni della sua prima notorietà. In quegli anni turbolenti, segnati dall’atmosfera del Piper Club di Roma, la cantante sfidava convenzioni sociali e polemiche di costume, un atteggiamento che si rifletteva anche nelle sue relazioni.

Nei Settanta e negli anni successivi Patty ebbe legami con diversi artisti tra cui Jacques Marouani, Franco Baldieri, Paul Jeffery e John Edward Johnson, alcuni dei quali legati anche alla sua vita professionale oltre che personale. Fra le storie più chiacchierate c’è senza dubbio quella con Riccardo Fogli, ex frontman dei Pooh.

I due si sposarono simbolicamente nel 1973 a Gretna Green, in Scozia, suscitando scalpore e attirandosi l’etichetta di coppia ribelle. Anni dopo Patty ha ricordato con ironia e sincerità quei momenti: “Stavamo molto bene insieme, ma io non sono una ragazza fedelissima”, ha raccontato.

Nel corso degli anni Ottanta e Novanta i suoi amori seguirono traiettorie altrettanto libere e aperte, specchio di una donna che ha sempre messo al centro la propria libertà e autenticità. In più di un’occasione Patty ha ricordato come la sua visione dell’amore sia sempre stata fuori dagli schemi: “Gli uomini? Per me erano solo fidanzati… erano loro a volermi sposare”.

Il legame con Simone Folco, arrivato ormai diversi anni fa, è senza dubbio uno dei più duraturi, segnato da un sentimento profondo e da un sodalizio sia artistico che privato.