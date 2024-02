Click boom!, testo e significato della canzone di Rose Villain a Sanremo 2024

Fonte: IPA Rose Villain

Primissima volta a Sanremo come concorrente in gara per Rose Villain, che dopo aver accompagnato Rosa Chemical nel 2023 durante la serata dei duetti, ha deciso di partecipare da protagonista con il brano Click boom!. Scopriamo qualcosa di più sulla sua canzone in gara a Sanremo 2024.

“Click boom!”, significato della canzone di Rose Villain

Una vita fatta di musica che si divide tra Milano e New York. Rose Villain partecipa a Sanremo con Click boom!, un brano che rientra tra le 30 canzoni in gara al festival di quest’anno. Un’esperienza che si aggiunge alla sua collaborazione con Rosa Chemical durante la serata dei duetti nel 2023, con cui aveva cantato America di Gianna Nannini.

Click boom! è un brano che nasce da un sogno, e che racconta un amore estivo, che la cantante ha voluto raccontare a Davide Petrella per farne una canzone. “La canzone è nata pochi mesi fa, è stata una sorta di flirt estivo. È stata ispirata da un sogno che ho spiegato a Davide Petrella e assieme a lui ho cercato di tradurlo in melodie. Nel testo convivono le mie due anime: quella fragile e quella più ambiziosa. Onestamente non pensavo sarebbe arrivato a Sanremo.”

Un brano che parte come una ballad e si accende in un ritornello orecchiabile, fatto di onomatopee e tantissimi boom, 36 per la precisione, che la rendono la parola più utilizzata all’interno dei 30 testi del festival.

“Click boom!”, testo della canzone di Rose Villain

Ecco il testo di Click boom! pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

Non riesco più ad essere lucida

Il cuore parla e dice stupida

E ti rincorro per la strada

Anche se è vuota e buia

Se non m’importa di te

Non m’importa di me

Piove sopra una lacrima

Perché ho bisogno di te

Giuro stavolta è l’ultima

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

Sai che dentro ho un mare nero che s’illumina?

Sei capace a trasformare il male in musica

E ti ritrovo ovunque vada

Nelle canzoni e in autostrada

Perché sei la mia condanna

E la cura

Se non m’importa di te

Non m’importa di me

Piove sopra una lacrima

Perché ho bisogno di te

Giuro stavolta è l’ultima

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

Giuro che se l’universo

Dovesse finire stanotte

Ti seguirei sull’Everest

Con tutte le ossa rotte

E ti ritrovo ovunque vada

Nelle canzoni e in autostrada

Dove c’è elettricità

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom