Rose Villain: “Aiutatemi, mi hanno rubato la moto” e un fan la ritrova

Fonte: IPA Rose Villain

Moto rubata a Milano e subito ritrovata…grazie a Instagram. È quanto accaduto a Rose Villain, la cantante protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo. L’artista ha denunciato il furto del suo mezzo sui social network e dopo aver fatto un appello a tutti i suoi follower è riuscita a ritrovare la due ruote scomparsa.

Rubata la moto di Rose Villain a Milano

“Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli (zona Navigli). Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere? È una custom quindi non ce ne sono tante così”, ha chiesto Rose Villain, il cui vero nome è Rosa Luini.

Dopo la segnalazione dell’artista, che sta spopolando con la sua canzone Click Boom!, la community di persone che la segue si è attivata. “Neanche 12 ore. Mi avete ritrovato la moto”, ha fatto sapere Rose in un successivo messaggio.

Sembra sia stato un ragazzo a trovare il mezzo di Rose Villain. Nelle storie Instagram la cantante ha ringraziato tutti e aggiunto: “Ivan sei stato un drago avrai i biglietti di tutti i miei live a vita, oltre che tutto il mio amore”.

Per sdebitarsi con i fan, l’artista ha annunciato che farà presto sentire un’altra anticipazione del suo imminente disco. Intanto aumentato i casi di Vip derubati nel capoluogo lombardo. Di recente, ad esempio, al pilota di Formula 1 Carlos Sainz è stato rubato l’orologio di lusso in centro.

Derubato anche Flavio Briatore, che ha raccontato qualche mese fa: “Il mio autista mi stava aspettando in zona Cordusio dove avevo un appuntamento per un caffè. L’autista viene chiamato al telefono, scende dalla macchina e in quel momento arriva un extracomunitario in monopattino, apre la portiera, prende lo zaino appoggiato sul sedile e scappa”.

Il magico momento di Rose Villain

Rose Villain è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024: ha lasciato il segno con la sua Click Boom! diventata nel giro di poco tempo una vera e propria hit. Il brano è stato inoltre certificato disco d’oro e la cantante ha così commentato questo traguardo: “Lo voglio dedicare ai disordinati, fuori e dentro, a chi non conosce l’equilibrio, a chi ha paura dell’amore ma comunque ama con tutto il ca**o di cuore”.

L’8 marzo uscirà il secondo album di Rose Villain, dal titolo Radio Sakura. Il disco si presenta come sequel del primo progetto, Radio Gotham, sviluppando l’immaginario verso una riscoperta dell’artista: dopo aver presentato il ‘villain’, il pubblico ora può conoscere la natura più intima della persona che vi si cela dietro.

A collaborare con Rose Villain c’è ancora una volta il marito, il produttore Andrea Ferrara conosciuto con il nome d’arte di Sixpm (ha lavorato, solo per fare qualche nome, con Jovanotti, Elisa, Marracash, Fedez, Salmo, Arisa). La coppia è unita da nove anni ed è convolata a nozze nel 2022 a New York.

I due sono molto riservati anche se spesso presenziano insieme ad occasioni mondane. “Ho sposato un angelo”, ha detto Rose Villain a proposito del marito. “Mi sono innamorato prima dell’artista che sei, quindi il mio giudizio non lo sento tanto condizionato dal nostro rapporto”, ha invece fatto sapere lui in una dedica.