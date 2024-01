Fonte: IPA Sixpm e Rose Villain

Rose Villain è una delle Big in gara a Sanremo 2024. Forse non tutti sanno che ha anche un marito, Sixpm, ed è piuttosto famoso. I due si sono conosciuti nel 2015 e sono convolati a nozze nel 2022 con una cerimonia celebrata a Brooklyn e decisamente poco convenzionale, ma sapete cosa fa lui? Produttore di grande talento e rapper, ha lavorato spesso con sua moglie che dal 6 al 10 febbraio 2024 è al Festival con Click Boom!

Chi è il marito di Rose Villain

Sixpm, nato Andrea Ferrara a Napoli, inizia a lavorare nella musica fin da giovanissimo, suonando la chitarra e – successivamente – il basso. Decide poi di lasciare la sua città per trasferirsi a Milano. A 14 anni, suona e compone, segue corsi di chitarra e vince un premio che gli permette di esibirsi con Elio e le Storie Tese in una discoteca del capoluogo lombardo. Con Pietro Miano, a circa 17 anni, forma il team di produzione 2nd Roof, di cui fa parte fino al 2014.

Nel 2015 si trasferisce a New York ed è qui che incontra Rose Villain, diventando il suo produttore esecutivo. Sono così il primo produttore italiano e la prima cantautrice a lavorare con la Republic Records, con i singoli Funeral Party e SWOOP! che produce proprio lui. Dal 2016, inizia il giro dei maggiori studi di registrazione di Los Angeles dove ha collaborato con Bibi Bourelly, Stevie Aiello, Jay Novus.

La sua musica arriva fino al team di Mike Will Made It, Bob Sinclar, Robin Schulz e tantissimi altri. Nel 2018 ha invece firmato il suo primo contratto editoriale internazionale con BMG. Un anno dopo, nel 2019, debutta come artista con il singolo Kanye Loves Kanye, con Rose Villain e gli MDNT. Il brano è uscito sotto etichetta Island Records.

Ha inoltre prodotto e co-prodotto i singoli Chico di Guè, Rose Villain e Luchè, Milionario ancora di Guè, Le feste di Pablo di Cara e Fedez e Don Medellín di Salmo. Nel 2021 produce e prende la direzione artistica dell’intero album di Gue Guesus. Nello stesso anno è uno dei produttori della quindicesima edizione di X Factor. Successivamente, produce l’ultimo album di Elisa Ritorno al futuro/Back to the Future: A tempo perso, Quello che manca feat Rkomi e Domino. Poi pubblica, con Jovanotti, i singoli I Love You Baby e Sensibile all’estate.

Il matrimonio con Rose Villain

Sixpm e Rose Villain si sono sposati nel maggio del 2022, coronando il loro sogno d’amore che durava ormai da molto tempo. La festa si è tenuta al 22° piano del William Vale, un bellissimo hotel di Brooklyn che offre una vista mozzafiato su New York, con rooftop e una piscina di diciotto metri.

La serata si è svolta all’insegna del divertimento e alla presenza dei tantissimi amici che sono arrivati dall’Italia per aprire le danze. La festa è stata in tema total black con riferimenti ai fumetti e ai supereroi, da Bruce Wayne a Catwoman. Nonostante siano noti e amatissimi dal pubblico, sono molto discreti e preferiscono vivere il loro amore lontano dai riflettori. La loro unione, comunque, non è solo personale ma anche artistica. Un sodalizio che, finora, ha funzionato davvero bene.