Le nuove coppie dell’estate: tra new entry, incroci e ritorni

Come ogni estate, si fermano i programmi tv più seguiti, si accende il gossip estivo. Complici le vacanze, e la voglia di relax e divertimento, si allacciano relazioni inaspettate, scoppiano le coppie già sfilacciate (vedi Bennifer), divampano passioni che sembravano archiviate e sotto l’ombrellone, tra una notizia di politica e una di guerra, la cronaca rosa distrae le menti per qualche minuto.

Parte il toto-coppia e soprattutto il toto-tempo: quali e quante arriveranno al brindisi di fine anno?

Belen e Angelo: sarà la volta (e quello giusto)?

Tra le conduttrici più belle, sexy ma senza dubbio complicate e #senzapace dal punto di vista sentimentale. Negli anni le sue relazioni hanno monopolizzato il gossip, pagando anche il prezzo della sovraesposizione mediatica. Dell’ultimo, Elio Lorenzoni, sbandierato a dicembre dal salotto di Domenica In come quello finalmente giusto, con tanto di anello di fidanzamento esibito a favore di telecamere, se ne sono perse le tracce dopo pochi mesi. Questa volta Belen ha imparato la lezione: dell’ultimo amore, tale Angelo Edoardo Galvano, non ha detto nulla a nessuno. I due si stanno godendo le vacanze estive alla luce del sole ma non del gossip. Tanto che lui non è stato paparazzato nemmeno al matrimonio della sorella Cecilia, in cui Belen ha “ballato da sola”. E forse questa volta la discrezione sarà la fortuna del loro amore.

Alessia Marcuzzi- Paolo Calabresi: ritorno di fiamma

Girano voci (e documenti video) che la bella Alessia, che si era separata dal marito Paolo Calabresi due anni fa, stia vivendo un ritorno di fiamma. Complice il matrimonio di una amica comune, i due sono stati visti – e ripresi- in atteggiamenti complici. Buona la seconda? Noi glielo auguriamo: erano una bellissima coppia.

Fedez e Garance: flirt estivo o storia importante?

Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez sembra essersi dato alla bella vita: feste, notti brave, vacanze con gli amici. E nuovi flirt. Come quelli con la giovane e bionda modella francese Garance Authié. I due prima sono stati paparazzati in un paio di occasioni insieme, Fedez aveva anche condiviso delle stories con lei, poi qualche sito aveva diffuso le voci che la storia fosse già giunta al capolinea, che lui l’avesse “buttata fuori casa”. In realtà Fedez e Garance continuano ad essere avvistati insieme ( l’ultima volta in Puglia, in una masseria Polignano) e la storia sembra durare. D’altronde lui in Sexy Shop canta: “Giuro che per te andrei anche in galera A 300 all’ora che sbando. Ti stavo proprio aspettando..”

Melissa Satta e Carlo Beretta: la storia inaspettata

Melissa reduce dalla fine della storia super complicata con Mattia Berrettini, lui, Carlo Beretta, da quella altrettanto chiacchierata con Giulia De Lellis. A metà giugno le prime foto social insieme, in Sardegna, dopo le prime paparazzate insieme a Madrid. Ora si troverebbero insieme in Grecia, come si desume dai loro post. Sembra le presentazioni (e benedizioni) in famiglia siano già avvenute e l’anello di fidanzamento messo al dito. Se sono rose…

Damiano David e Dove Cameron: amore a gonfie vele

Damiano David e Dove Cameron sono ormai consolidati e “navigati”, visto che l’ufficializzazione formale da red carpet è già avvenuta in due o tre occasioni. Sono bellissimi insieme, lei rilascia interviste in cui parla di lui come di “un vero gentleman degli anni ’50, un angelo, un orsacchiotto ed è la persona migliore che abbia incontrato nella mia vita”. Lui la guarda come ognuna di noi sogna di essere guardata almeno una volta nella vita. Su di loro scommettiamo a piene mani.

Giulia De Lellis e Tony Effe: la coppia più hot dell’estate

Lei di nuovo single, lui il rapper dell’estate grazie alla sua hit Sesso e Samba, pare che i due ci sia stato più di un avvicinamento sospetto. L’ultimo, al matrimonio di Cecilia Rodriguez, dove però lui ha duettato con Belen sulla note della sua hit. Incroci pericolosi…