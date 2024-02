Perché Melissa Satta e Berrettini si sono lasciati: le cause dell’addio

Fonte: Getty Images Melissa Satta e Matteo Berrettini

Sarebbe finita tra Melissa Satta e Matteo Berrettini: l’ex Velina di Striscia la notizia e il tennista non starebbero più insieme. La voce gira da settimane ma i diretti interessati non hanno mai smentito né confermato. E sui social network non si mostrano più felici e sorridenti come accadeva fino a qualche tempo fa. L’ultimo video di coppia risale allo scorso sei gennaio e la modella e influencer ha trascorso San Valentino insieme al figlio Maddox e alle amiche. Un momento difficile per entrambi, che in nome di questo amore hanno affrontato critiche e malelingue.

Perché Melissa Satta e Berrettini si sono lasciati: i motivi

Mentre i diretti interessati continuano a tacere, il settimanale Oggi ha svelato le presunte cause che hanno portato Melissa Satta e Matteo Berrettini ad allontanarsi ad un anno dal primo incontro avvenuto a Miami grazie ad alcuni amici in comune. Una crisi che non è stata superata.

“Pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione e che lei spingesse molto per mettere su famiglia e che Berrettini non se la sarebbe sentita, visto il momento difficile”, si legge sulla rivista, che fa riferimento alla crisi del campione, da tempo lontano dai campi da tennis a causa di alcuni infortuni (ma pronto a tornare più forte che mai: ha da poco ripreso gli allenamenti).

Melissa Satta non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia dopo Maddox, il figlio nato nel 2014 dal matrimonio naufragato con l’ex calciatore Kevin-Prince Boateng. Il bambino ha conosciuto Matteo Berrettini con il quale ha instaurato un ottimo rapporto e i presupposti per creare una bella e serena famiglia allargata c’erano tutti.

Ma il tennista, più giovane della Satta di dieci anni, avrebbe preferito tirarsi indietro. Come Mattia Rivetti, l’imprenditore che Melissa ha frequentato prima di conoscere Berrettini: a un passo dalla convivenza qualcosa si è spezzato.

“La crisi era iniziata già a metà settembre, quando Melissa aveva chiesto a Matteo di andare a convivere stabilmente. Rivetti, imprenditore milanese, non se la sarebbe sentita di assumersi nuove responsabilità e ha preferito così chiudere la relazione. Una scelta accolta da Melissa Satta con incredulità e amarezza”, aveva spifferato in quell’occasione sempre Oggi.

Indiscrezione alla quale fece seguito una sonora frecciatina di Melissa Satta su Instagram: “Non sarai mai abbastanza per chi non sa cosa vuole”. La liaison con Mattia Rivetti è durata all’incirca due anni.

La storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini

Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono conosciuti a dicembre 2022 a Miami, ad una cena con alcuni amici in comune. Tra i due è nata subito un’intesa speciale nonostante la differenza d’età: lei 37, lui 27. In poco tempo il legame si è rafforzato e il tennista ha avuto modo di conoscere Maddox, il figlio che la Satta ha avuto dall’ex marito Kevin-Prince Boateng. Nonostante la felicità per questo nuovo amore, Melissa ha dovuto fare i conti con alcuni hater, che l’hanno accusata di aver rovinato la carriera di Berrettini, costretto ad un lungo e forzato riposo in seguito ad una serie di infortuni.