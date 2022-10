Melissa Satta, il retroscena dietro la crisi e l’addio a Mattia Rivetti

Melissa Satta

Proprio quando sembrava andare tutto a gonfie vele, è giunta inaspettata la notizia della rottura: Melissa Satta ha annunciato la fine della sua relazione con Mattia Rivetti, senza scendere in ulteriori dettagli. Cosa è successo davvero tra di loro? Ora arrivano nuovi retroscena su questo addio improvviso.

Melissa Satta, perché è finita con Mattia Rivetti

Qualche giorno fa, Melissa Satta ha rivelato ai fan di aver rotto con il suo compagno, Mattia Rivetti. Poche le parole pubblicate tra le sue storie di Instagram: “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine” – ha scritto la bella showgirl, senza dare alcuna spiegazione su ciò che è accaduto con l’ormai ex fidanzato. Trincerandosi dietro la sua riservatezza, ha preferito evitare di scendere in ulteriori dettagli, limitandosi a dare la notizia (che, tra l’altro, è arrivata del tutto inattesa). Ma tra i suoi follower c’è sicuramente grande curiosità, soprattutto perché con Mattia sembrava andare tutto benissimo.

Perché l’amore tra Melissa e l’imprenditore è naufragato in maniera improvvisa? A rivelare un retroscena che potrebbe spiegare l’accaduto è il settimanale Oggi, nel suo nuovo numero in edicola. Stando alle indiscrezioni, infatti, la crisi tra i due sarebbe iniziata già a metà settembre. Dopo aver trascorso insieme le vacanze in Sardegna, terra natia della Satta, la coppia ha fatto ritorno a Milano per riprendere in mano i propri impegni di lavoro. E, secondo alcune voci giunte al magazine, la showgirl avrebbe chiesto al suo compagno di andare a convivere in maniera stabile, un grande passo comunque non troppo affrettato, visti i due anni d’amore.

Ma, a quanto pare, Mattia Rivetti non sarebbe stato della stessa idea. Non sentendosi pronto per assumersi questa responsabilità e per affrontare questo nuovo step nella relazione, sarebbe stato l’imprenditore a decidere di mettere la parola “fine” alla love story con Melissa. La quale, riporta il settimanale, non avrebbe potuto far altro che accettare la scelta “con incredulità e amarezza”. Forse è per questo che, profondamente delusa, la Satta ha preferito non addentrarsi nei particolari al momento di spiegare ai fan che la sua storia d’amore si era conclusa.

Melissa Satta, la love story con Mattia Rivetti

Melissa Satta e Mattia Rivetti avevano reso ufficiale la loro relazione solamente all’inizio del 2022, sebbene fossero già stati paparazzati insieme in diverse occasioni. La showgirl ha ritrovato il sorriso accanto a lui, dopo aver vissuto momenti particolarmente difficili. Nel dicembre 2020 ha infatti annunciato la separazione definitiva da Kevin Prince Boateng, con il quale era convolata a nozze alcuni anni prima. La loro è stata una storia bellissima, da cui è nato il loro unico figlio Maddox, ma negli ultimi mesi l’amore si era spento.

Con Mattia, le cose sono andate sin da subito in maniera differente: “È una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato” – aveva rivelato la Satta in un’intervista a Verissimo – “Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose”. I due hanno vissuto la loro relazione in maniera molto riservata, ad eccezione di qualche foto social che ha fatto sognare i fan. Ma il loro sogno d’amore si è infranto, nonostante le basi solide che entrambi avevano gettato.