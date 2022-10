Melissa Satta, è addio con Mattia Rivetti: “Relazione giunta al termine”

Fonte: IPA Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati: l'annuncio

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Melissa Satta e l’imprenditore Mattia Rivetti, con il quale ha fatto coppia fissa per quasi 2 anni. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl ed ex Velina di Striscia la Notizia sulle proprie Instagram stories, parlando di “relazione giunta al termine“. Un annuncio inaspettato e che ha spiazzato i suoi numerosissimi followers: non vi erano infatti ombre di crisi e, dopo la turbolenta rottura con Kevin Prince Boateng, sembrava aver realmente trovato l’amore.

Il 2022 si conferma anno di divorzi e separazioni per le coppie dello spettacolo e della televisione italiana e internazionale. Non solo l’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi di metà luglio, ma anche quelli tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e tra Shakira e Gerard Piqué, sino al recente divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Chi non ha saputo reggere allo scorrere degli anni è anche Melissa Satta: la showgirl ha infatti annunciato nelle scorse ore di essersi lasciata con il fidanzato, l’imprenditore di 34 anni Mattia Rivetti, dopo quasi due anni di amore.

L’ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato un breve messaggio in una story sul proprio profilo Instagram, annunciando come la loro relazione sia ai titoli di coda. “Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie, Melissa” le sue parole che hanno spiazzato e non poco i suoi numerosissimi followers. Nessun indizio lasciava presagire una rottura così improvvisa e sembrava che la coppia avesse superato l’estate più forte ed innamorata che mai: la presunta crisi, rimasta in gran segreto, probabilmente si protraeva da tempo.

Melissa Satta e la storia d’amore con Mattia Rivetti

Melissa Satta e Mattia Rivetti sono stati immortalati pubblicamente per la prima volta nel marzo 2021, quando ancora non si erano ufficialmente esposti sui social ma erano stati pizzicati dai paparazzi. La prima foto di coppia è arrivata nell’agosto dello scorso anno, quando la showgirl è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato per poi non nascondersi più. A inizio 2022, dopo mesi di chiacchiericci, la coppia si è concessa una vacanza super romantica a Cortina per celebrare il loro amore.

In un’intervista a Verissimo rilasciata a inizio anno, la Satta si era così espressa sul fidanzamento con Mattia Rivetti: “È una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose”.

E aveva sperato nella possibilità di formare assieme a lui una famiglia: “Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico. Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai”. Ora però la rottura sembra inevitabile e le cause sono tuttora ignote, in attesa che i diretti interessati facciano chiarezza su questo amore che viaggiava a vele spiegate e che è improvvisamente naufragato.