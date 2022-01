Melissa Satta non si nasconde più: la vacanza romantica con Mattia

Venezia 2021, la Satta seduce in viola ma Serena Rossi cambia look e fa centro

Melissa Satta e Mattia Rivetti sono una coppia: il chiacchiericcio in rosa su di loro è iniziato da mesi, ma ha trovato il suo epilogo (per fortuna felice). Da tempo, infatti, si parlava di un nuovo compagno per l’ex moglie di Kevin Prince Boateng. La vacanza romantica che hanno trascorso a Cortina ci ha restituito un’immagine splendida della showgirl e conduttrice: rilassata, ma soprattutto innamorata del suo Mattia.

Melissa Satta e Mattia Rivetti, una vacanza piena d’amore

L’ex Velina di Striscia la Notizia ha cercato a lungo l’amore, e lo ha trovato sotto tante forme. Per tanto tempo, è stata al fianco di Kevin Prince Boateng, con cui condivide tutt’oggi un legame splendido e sincero, ammettendo di aver vissuto con lui un amore molto speciale, che non si è perso del tutto. La Satta, però, è anche innamorata di suo figlio Maddox. E adesso c’è un nuovo punto di riferimento nella sua vita: Mattia, con cui ha trascorso un Capodanno al bacio a Cortina.

La Satta, che era convolata a nozze nel 2014 con Boateng, era single dal mese di dicembre 2020. Per lei, il 2021 è stato l’anno in cui le è tornato il sorriso e ha fatto “ripartire” il cuore, vestendolo del nuovo sentimento. Del resto, la fine del matrimonio, per Melissa, non è stata facile: aveva confessato a Verissimo di avere sofferto molto, ma che ringrazierà per sempre Boateng per i magnifici anni insieme.

Il desiderio di proteggere il legame

Non è facile essere una coppia pubblica, e Melissa, che fa parte del mondo dello spettacolo, lo sa bene. Per questo motivo, ha scelto di proteggere a lungo il nuovo legame. Stando a quanto ha affermato il chiacchiericcio in rosa, la Satta e Rivetti si sono conosciuti a gennaio del 2021, proprio dopo la rottura con Boateng. Ma non è stato semplice ricominciare, ripartire. Tutt’altro.

Ci sono voluti dei mesi prima che arrivassero le prime foto insieme, in occasione di una passeggiata a Milano. E, anche nel momento in cui gli scatti non hanno lasciato spazio ad alcun dubbio, Melissa non si è voluta sbilanciare: anzi, aveva smentito non poco tempo addietro, con l’obiettivo di non dare il flirt in pasto ai paparazzi. La foto a Cortina condivisa su Instagram è il sigillo ufficiale, quella conferma che a lungo abbiamo atteso. Romantici e splendidi, nello scatto si vede Mattia che abbraccia Melissa, e le concede un bacio tenero sulla tempia.

Chi è Mattia Rivetti, il nuovo amore della Satta

Bello, riservato e imprenditore: ecco chi è il nuovo amore di Melissa. Ama viaggiare, proprio come la showgirl. Del resto, sono stati già immortalati in tanti posti, da Venezia alla Sardegna, fino a Cortina. Nipote di Carlo Rivetti, Mattia è molto lontano dal gossip ed è apparso sin da subito come una figura riservata. Probabilmente, quello che ci voleva per l’ex Velina: un legame da costruire giorno dopo giorno, senza premere sull’acceleratore. Il colpo di fulmine tra Mattia e Melissa è stato un segreto per molto tempo, lontani soprattutto dai paparazzi e dai chiacchiericci. Ora, invece, può godere della luce del sole.