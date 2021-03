Melissa Satta e Matteo Rivetti, è ufficiale: le prime foto insieme

editato in: da

Da Belen-Stefano a Satta-Boateng: le coppie scoppiate del 2020 (e nuovi amori)

La relazione tra Melissa Satta e Matteo Rivetti ormai è ufficiale. Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva delle foto che ritraggono la coppia felice a Milano e che non lasciano più dubbi su quello che finora era stato solo un presunto flirt, prontamente smentito dall’ex velina.

L’indiscrezione era trapelata per la primissima volta a dicembre 2020 su Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. In quell’occasione Melissa aveva risposto al gossip con un video nelle stories di Instagram, in cui smentiva senza “se” e senza “ma” la storia raccontata sulle pagine del giornale. Del resto era un momento parecchio turbolento per l’ex velina, fresca di (difficile) separazione dal calciatore Kevin Prince Boateng dopo ben nove anni. Un matrimonio dal quale è nato nel 2014 il piccolo Maddox, figlio amato da due genitori che non stanno più insieme ma hanno fatto di tutto per trovare un punto d’incontro, unicamente per il suo bene.

Melissa Satta è sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita privata e quello scoop su Matteo Rivetti non le era proprio andato giù. L’ex velina di recente aveva avuto un’altra reazione molto dura a proposito di un gossip pubblicato proprio da Oggi, che insinuava un ipotetico riavvicinamento con Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez e presentatore di Stasera Tutto è Possibile.

Il gossip su Matteo Rivetti, al contrario, è tutt’altro che ipotetico e dobbiamo dar atto a Chi che ci aveva visto lungo. A confermare la love story dopo appena qualche mese sono stati i paparazzi di Oggi, con pochi scatti che bastano per mostrare una coppia felice e innamorata. Non solo per la prima volta si vedono Melissa e Matteo insieme, ma non disdegnano tenere effusioni e abbracci sorridenti. A un certo punto scappa persino quello che sembrerebbe proprio un dolce bacio.

Matteo Rivetti non è un personaggio da gossip, anzi è totalmente estraneo al mondo dello spettacolo e ai suoi meccanismi. Eppure, forse un po’ ingenuamente, sorride alle fotocamere mentre la Satta appare un tantino più infastidita dalla loro presenza. Di certo è una coppia d’oro quella formata tra l’ex velina e l’imprenditore, rampollo di una delle aziende italiane più grandi attualmente esistenti.

Matteo soprannominato “Tia” dagli amici, infatti, è il figlio di Carlo Rivetti, ex proprietario della Sportswear Company alla quale appartiene il celebre marchio di abbigliamento Stone Island. La nuova fiamma di Melissa Satta è un uomo giovane, affascinante ed estremamente elegante che sembra davvero entusiasta di averla al suo fianco. Come si suol dire, se son rose fioriranno.