Melissa Satta su Instagram chiarisce il suo rapporto con Rivetti

Matteo Rivetti, il presunto flirt di Melissa Satta

Doveva essere uno degli scoop più chiacchierati del nuovo settimanale Chi, invece Melissa Satta è intervenuta per chiarire immediatamente la situazione.

Nelle ultime ore, dopo l’annuncio del flirt con Matteo Rivetti avvenuto sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, la notizia ha preso il largo sul web e Melissa ci ha tenuto a chiarire personalmente la situazione, registrando delle Stories sul suo profilo Instagram ufficiale.

Da sempre molto attenta alla sua privacy, l’ex velina si è esposta in prima persona per spegnere subito la fiamma che stava alimentando il gossip che la riguarda, a pochissimi giorni dall’annuncio ufficiale della separazione da Kevin Prince Boateng: i due stanno vivendo un periodo molto difficile da cui – di comune accordo – ne escono separati, ma uniti nell’amore verso loro figlio Maddox.

Melissa ha prontamente smentito (senza lasciare spazio a dubbi o interpretazioni), un’ipotetica frequentazione con Matteo Rivetti, che oltretutto sarebbe felicemente sposato e con due figli.

La modella ha spiegato chiaramente che sta vivendo un momento molto particolare e doloroso della sua vita per tutto quello che è già noto e che ha voluto condividere pubblicamente, e da cui sta cercando anche di proteggere suo figlio Maddox.

Ho sempre accettato il gossip, so come funziona questo mondo. Nel momento in cui mi fotograferanno con un’altra persona lo accetterò, ma sicuramente non sarà una persona sposata, con dei figli e già impegnata. Sono scioccata, addolorata e sconvolta da quello che è successo oggi.

A Melissa non è andata affatto giù la leggerezza con cui sarebbe stato tirato in mezzo Matteo Rivetti, un ragazzo che ha dichiarato personalmente di non conoscere.

Una separazione non è mai facile, soprattutto se di mezzo ci sono anche dei bambini. la Satta però è una ragazza “con le spalle larghe” come lei stessa si è definita, in grado di affrontare questa come le altre vicende personali in questo suo particolare momento di vita.

Sempre attraverso le Stories di Instagram, Melissa ha fatto sapere di aver prontamente coinvolto i suoi legali per diffidare Chi e Gabriele Parpiglia in qualità di giornalista autore del presunto scoop.