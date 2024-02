“Melissa Satta e Berrettini in crisi: non arriveranno a San Valentino”

Fonte: Getty Images Melissa Satta e Matteo Berrettini

Colpo di scena tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. La coppia, unita da poco più di un anno, sarebbe già in crisi. Per ora i diretti interessati non proferiscono parola: né una conferma né una smentita. La soubrette sarda è però volata a St.Moritz con alcuni amici e senza il fidanzato che sui social network ha preferito condividere la foto di una racchetta. Il tennista ha ripreso ad allenarsi dopo un periodo particolarmente sfortunato, segnato da infortuni e lunghe pause che hanno rallentato la sua carriera.

Matteo Berrettini è fermo da oltre cinque mesi, da quando si è infortunato ad una caviglia durante il match contro il francese Arthur Rinderknech, valido per il secondo turno degli Open degli Stati Uniti. Da quel momento è iniziato un vero e proprio calvario e a distanza di tempo l’ex numero 6 del Ranking Atp ha ancora a che fare con un percorso riabilitativo piuttosto duro.

Perché Melissa Satta e Matteo Berrettini sono in crisi

A parlare per primo della presunta crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è stato l’esperto di gossip Santo Pirrotta a Citofonare Rai2, il programma di Simona Ventura e Paola Perego in onda ogni domenica mattina su Rai2. Tutto è partito dopo il consueto spazio dedicato all’oroscopo con Simon and the stars. L’astrologo ha parlato di alcune difficoltà per l’Ariete (segno zodiacale di Berrettini) nel mese di febbraio.

“Ariete arranca un pochetto e si sente bloccato. C’è una decisione in bilico e dei rapporti che si sono fatti più tesi, sia sul lavoro che in generale. Anche in amore con Venere in quadratura ci sono dubbi e distanza. Un periodo in cui si fatica un po’. Il cielo migliora a metà febbraio”, ha spiegato l’astrologo. A questo punto ha preso la palla al balzo Pirrotta: “Posso dire che Simon ci becca sempre? Perché ho una notizia, una vera bombetta su una famosa coppia”.

Il giornalista ha così aggiunto: “Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Mi dicono che c’è crisi e vediamo quindi se arriveranno a San Valentino. Che dici Simon arrivano a San Valentino? Staremo a vedere“. Santo Pirrotta non ha svelato i motivi che avrebbero portato la soubrette e lo sportivo ad allontanarsi. Fino a poco tempo fa la Satta e Berrettini sembravano inseparabili. Il loro amore è ai titoli di coda?

La storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini

Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono conosciuti a dicembre 2022 a Miami, ad una cena con alcuni amici in comune. Tra i due è nata subito un’intesa speciale nonostante la differenza d’età: lei 37, lui 27. In poco tempo il legame si è rafforzato e il tennista ha avuto modo di conoscere Maddox, il figlio che la Satta ha avuto dall’ex marito Kevin-Prince Boateng. Nonostante la felicità per questo nuovo amore, Melissa ha dovuto fare i conti con alcuni hater, che l’hanno accusata di aver rovinato la carriera di Berrettini, costretto ad un lungo e forzato riposo in seguito ad una serie di infortuni.