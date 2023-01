Matteo Berrettini, le donne della sua vita prima di Melissa Satta

Non vi è ombra di dubbio che Matteo Berrettini sia un grandissimo campione di tennis che continua a mietere successi in campo confermando ogni volta la veridicità del suo soprannome, Hammer, dovuto proprio alla potenza dei suoi colpi.

Tennista straordinario, a quanto pare nella vita privata l’atleta è un vero rubacuori. È proprio di questi giorni, infatti, la notizia che il ventiseienne romano ha decisamente attirato l’attenzione di una bellissima del mondo dello spettacolo, Melissa Satta, di quasi dieci anni più grande.

Matteo Berrettini: la storica ex Ajla Tomljanovic

Bravo e bello: per quanto banali questi due aggettivi descrivono alla perfezione Matteo Berrettini, eccellenza italiana del tennis (è considerato il più forte tennista italiano di tutti i tempi su erba) e uomo sicuramente affascinante.

Non deve essere facile, infatti, resistergli e, a quanto pare, neanche la showgirl Melissa Satta ci è riuscita. Come riportato sull’ultimo numero di Chi, sembra proprio che i due abbiano passato una caliente notte insieme a Milano.

Che Melissa Satta, di quasi dieci anni più grande, e Matteo Berrettini siano effettivamente una coppia non è dato saperlo ma di certo l’atleta ha conquistato in passato il cuore di donne davvero bellissime.

Tra le storiche ex di Berrettini, infatti, spicca prima di tutte la collega croata (naturalizzata australiana) Ajla Tomljanovic. I due hanno rotto definitivamente diversi mesi fa, dopo alcuni anni di relazione, e, a quanto sembra, dietro la decisione (presa da lei) ci sarebbero una serie di tradimenti da parte di matteo più o meno venuti alla luce.

All’epoca della rottura con la campionessa si è difatti vociferato che Berrettini l’avesse tradita con Amanda Anisimova (tennista americana di origini russe) e con Eugenie Bouchard (tennista e modella canadese).

Fonte: IPA

I flirt veri e presunti di Matteo Berrettini

Se i tradimenti di Matteo Berrettini sono presunti, è invece appurato dai gossip che il tennista abbia avuto passionali flirt con due modelle decisamente bellissime.

Poco dopo la rottura con Ajla, infatti, il campione è stato visto in compagnia della modella americana Meredith Mickelson con la quale ha avuto una brevissima liaison (probabilmente non finita benissimo dato il reciproco unfollow su Instagram) e con l’ex Miss Italia Carolina Stramare.

A ottobre, invece, pare che il tennista abbia avuto una breve relazione con Paola Di Benedetto che sua volta all’epoca era reduce da un flirt con il cantante Rkomi con cui ha anche lavorato a X Factor 2022.

Dopo tante donne chissà se alla fine,Matteo Berrettini troverà pace proprio tra le braccia della bella Melissa Satta la quale ha da sempre una grande passione per gli sportivi.

La Satta, infatti, dopo essere stata per anni con lo storico tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante, è stata sentimentalmente legata per ben cinque anni con Bobo Vieri per poi sposare un altro calciatore, Kevin-Prince Boateng, con cui ha vissuto un’intensissima storia d’amore fatta di alti e bassi, iniziata nel 2011 e conclusasi definitivamente nel dicembre del 2020.

Melissa è anche mamma di un bambino, Maddox Prince Boateng, nato proprio dal grande amore con il centrocampista di origini ghanesi.