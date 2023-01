Melissa Satta e Matteo Berrettini, la coppia dell’anno: prima foto insieme

Fonte: Ufficio stampa Chi Melissa Satta e Matteo Berrettini: la prima foto insieme

Quelle voci che da ore circolavano in rete, ora sono pura realtà: Melissa Satta e Matteo Berrettini si stanno frequentando. È questo il clamoroso scoop lanciato dal settimanale Chi, che ha paparazzato l’inedita coppia insieme, a notte fonda, dopo una serata passata in dolce compagnia tra cena e dopocena. Entrambi hanno vissuto l’ultimo periodo da single, dopo gli addii ai rispettivi compagni, e ora, dopo essersi conosciuti, hanno tutta l’intenzione di approfondire la frequentazione.

Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme: lo scoop di “Chi”

Gli occhi attenti dei paparazzi non si sono affatto lasciati sfuggire lo scoop che, ormai da ore, circola in rete e ha dell’eclatante. Sta nascendo una nuova coppia in questo 2023 già ricco di amore, coppia che risponde ai nomi di Melissa Satta e Matteo Berrettini. Sebbene i diretti interessati non si siano ancora espressi pubblicamente, ci sarebbe un flirt in corso tra i due e a confermarlo è la foto pubblicata da Chi.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha pizzicato il campione di tennis e l’ex Velina in dolce compagnia. Come riportano i dettagli dello scoop, nel numero in edicola da domani, mercoledì 25 gennaio, la coppia sarebbe stata sorpresa a cena insieme e si sarebbe poi diretta a casa di lei. I due sono stati fotografati a notte fonda (intorno alle 4.30) dopo una cena da Domus e un dopocena all’Armani Privé, per poi salire sull’auto di Melissa Satta e andare a casa di lei. Lì, a seguire, avrebbero passato la nottata insieme.

La coppia, la sera prima, era stata pizzicata per la prima volta (e in dolce compagnia) al Forum di Assago mentre assisteva alla partita di basket dell’Olimpia. Matteo Berrettini, come riferisce Chi, avrebbe scelto di alloggiare in un hotel vicino all’abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato dal settimanale, non vi avrebbe trascorso tutte le sue notti.

Melissa Satta e Matteo Berrettini: dai flirt passati al nuovo amore

Melissa Satta e Matteo Berrettini formerebbero dunque una nuova coppia, una delle più sorprendenti di questo inizio 2023. Lei è un volto noto della televisione, ex Velina di Striscia la Notizia nonché showgirl. E anche lui non ha di certo bisogno di presentazioni, essendo uno dei più giovani, promettenti e cristallini talenti del tennis italiano. Due mondi così differenti (quello della televisione e quello dello sport) che, però, li hanno portati a conoscersi, frequentarsi e, chi lo sa, anche innamorarsi.

Entrambi, d’altronde, arrivano da un breve periodo di “singletudine” dopo essere stati protagonisti della cronaca rosa nel 2022. Melissa Satta ha infatti detto addio all’ex compagno Mattia Rivetti, chiudendo la relazione lo scorso ottobre. Di recente, inoltre, le è stato anche accostato un presunto flirt con il Presidente dell’Inter Steven Zhang. Matteo Berrettini, invece, dopo la storica fidanzata nonché collega tennista Ajla Tomljanovic, avrebbe avuto un breve flirt con la conduttrice radiofonica Paola Di Benedetto, culminato con la rottura lo scorso autunno.

Entrambi freschi di delusioni amorose, Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno trascorso un breve periodo da single ma, ora, l’amore è tornato a bussare alle loro porte. Belli e (chissà) innamorati: questa inedita quanto sorprendente coppia si prende la scena del gossip e si candida di diritto a diventare la coppia dell’anno.