Matteo Berrettini, è già finita con Paola Di Benedetto. E lei replica su Instagram

Fonte: IPA Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini

Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto si sono già detti addio. O meglio, secondo le indiscrezioni sarebbe stato lui a lasciarla, scomparendo da un giorno all’altro. E per la modella sarebbe stato un brutto colpo, soprattutto perché era già reduce da una relazione piuttosto turbolenta. Tuttavia, alle tante domande dei fan su Instagram, si è mostrata abbastanza serena.

Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto, è finita

Giusto il tempo di un weekend romantico, che aveva fatto sognare tutti, e la passione si è spenta. Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto si sarebbero lasciati, come rivela il settimanale Chi tra le sue Chicche di gossip. “Il tennista è sparito, e lei non l’ha presa per niente bene” – si legge sulle pagine del magazine di Alfonso Signorini, che dunque fa luce sulle dinamiche di questo improvviso addio. A quanto pare, sarebbe stato Berrettini a decidere di interrompere la conoscenza con l’ex Madre Natura, addirittura scomparendo senza più farsi sentire.

E lei? Con Matteo aveva passato un fine settimana da sogno in Toscana, quindi la rottura potrebbe esserle precipitata addosso come una doccia fredda, del tutto inaspettata. Naturalmente, i fan si sono precipitati sui social per carpire qualche indizio in più: Paola ha così deciso di rompere il silenzio, pur senza parlare direttamente della fine della sua relazione con il tennista. “Come sto?” – ha rivelato tra le sue storie di Instagram, rispondendo alla domanda che in tantissimi le hanno fatto – “In realtà, bene. Ho alti e bassi. A volte mi sveglio e canto sotto la doccia senza nessun motivo. Altre volte piango sotto la doccia senza nessun motivo. Sono una persona molto fortunata, ma ho anche io i miei alti e i miei bassi. È la vita”.

Paola Di Benedetto, le sue storie d’amore

Nonostante le sue parole, a molti fan la bella Paola Di Benedetto è sembrata abbastanza provata. D’altra parte, questi ultimi mesi non sono stati per lei particolarmente rosei, dal punto di vista sentimentale. Se la sua carriera sta andando a gonfie vele, con la recente conduzione del PrimaFestival in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo e un brillante ruolo da speaker radiofonica, altrettanto non si può dire per la sua vita privata. Dopo tre anni d’amore con Federico Rossi, giovane cantante molto amato dai fan, la splendida modella aveva annunciato la fine della loro relazione.

“Ci siamo amati tanto. Questa volta però siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli” – aveva spiegato in quell’occasione, lasciando intendere che tra lei e Fede ci fosse ancora un buon rapporto. Nei mesi scorsi, invece, Paola aveva avuto una breve storia d’amore con Rkomi, iniziata tra indiscrezioni che hanno fatto molto chiacchierare, sino alla conferma arrivata con una foto su Instagram. Anche in quel caso, tuttavia, non era andata bene.

Gli indizi che sembravano parlare di un feeling speciale tra lei e Matteo Berrettini ci avevano fatto sognare. Bellissimi e single – il tennista è reduce da una lunga relazione con la sua collega Ajla Tomljanovic -, avevano deciso di darsi una chance. Ma a quanto pare qualcosa non ha funzionato. E se la loro brevissima relazione si è spenta in un lampo, Paola Di Benedetto ha già deciso di voltare pagina, con un bel sorriso sulle labbra.