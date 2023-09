Fonte: Getty Images Le coppie più belle del 2023 che ci fanno sognare

Conduttrice televisiva, speaker radiofonica, showgirl e modella, Paola Di Benedetto sta portando avanti una carriera invidiabile. Solare e bellissima, è anche conosciuta per aver avuto delle storie d’amore con alcuni dei personaggi più belli e chiacchierati di Italia. Ora, la conduttrice esce allo scoperto sui social condividendo la prima foto insieme al suo nuovo fidanzato.

Paola Di Benedetto, il nuovo fidanzato Raoul Bellanova

Dopo tante storie concluse, Paola Di Benedetto torna finalmente a sfoggiare il suo bellissimo sorriso accanto al suo nuovo fidanzato. La conduttrice ventottenne ha ufficializzato il rapporto con Raoul Bellanova, difensore del Torino, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. I due, bellissimi e sorridenti, prendono un aperitivo al tramonto in un ristorante di Portofino: a fare da cornice, una meravigliosa vista mare.

Dopo tante chiacchiere sui suoi presunti flirt, ecco che Paola ha deciso di rendere ufficiale la sua storia d’amore mettendo a tacere tutti i rumors. Già a luglio i fan più attenti avevano intercettato la loro intesa: il giocatore del Torino aveva pubblicato una storia in cui erano abbracciati, mentre lui la baciava sulla guancia. Poco prima, i paparazzi li avevano sorpresi insieme al ristorante. Nulla a che vedere con quest’ultima foto che i due hanno deciso di condividere per la gioia dei loro fan, che rende la loro relazione ufficiale a tutti gli effetti.

Le storie d’amore di Paola Di Benedetto

Di chiacchiere su Paola Di Benedetto ne abbiamo sentite parecchie durante la sua carriera. La ex Madre Natura di Ciao Darwin ha collezionato alcune delusioni d’amore, che oggi, grazie al suo nuovo fidanzato, sembrano essere finite. Era il 2018 quando Paola aveva iniziato una storia d’amore, durata qualche mese, con l’ex tronista Francesco Monte, che aveva conosciuto durante la partecipazione a L’isola dei famosi.

Il suo rapporto più seguito e chiacchierato è sicuramente quello con Federico Rossi, ex frontman del duo Benji e Fede. I due hanno avuto una storia d’amore durata due anni. Il cantante e la conduttrice sembrano essere rimasti in ottimi rapporti. In un’intervista, Paola Benedetto ha dichiarato di provare molto affetto per lui. “A oggi comunque posso dire che ci vogliamo un gran bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa ‘Come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?’. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona. Anzi, ci sentiamo anche per diverse cose. Mi racconta del suo lavoro, della sua musica ed è bella questa cosa. Perché se resta davvero un affetto sincero è comunque un rapporto che non hai reso vano. E comunque io mi auguro di continuare a conservare questo bel rapporto con lui, anche se di amicizia e non più di amore”.

Dopo qualche tempo dalla fine di quella relazione, la bella speaker radiofonica ha avuto una storia con Rkomi, anche questa finita dopo poco. Si è poi concentrata sul lavoro, avendo moltissimo successo come conduttrice insieme a Roberta Capua e Ciro Priello di PrimaFestival, spin-off del Festival di Sanremo. Ora, pare proprio che Paola sia riuscita a trovare il vero amore nel calciatore del Torino.