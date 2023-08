Paola Di Benedetto come Valentina Ferragni: l’età del fidanzato è un problema (per gli altri)

Fonte: IPA Coppie vip: quando lei è molto più grande (e funziona benissimo)

Una storia d’amore dove lei è più grande di lui? Giammai! In Italia certi argomenti continuano ad essere tabù e la differenza d’età in una coppia è ancora un problema (più per gli altri che per chi vive la storia). Ne sanno qualcosa Paola Di Benedetto e Valentina Ferragni che, di recente, sono uscite allo scoperto con i loro nuovi – e giovani – amori. Entrambe si sono mostrate raggianti, al settimo cielo per questo nuovo capitolo della loro vita, ma hanno dovuto fare i conti con haters e malelingue, sempre pronti a dare inutili sentenze.

Paola Di Benedetto sotto accusa per il nuovo giovane fidanzato

Dopo la storia d’amore con Federico Rossi e la breve liaison con Rkomi, Paola Di Benedetto è di nuovo innamorata. L’ex Madre Natura è uscita allo scoperto con il calciatore Raoul Bellanova, difensore del Torino. Belli, complici, molto uniti. Unico neo? A quanto pare la differenza d’età: Paola è classe 1995, ha dunque 28 anni, mentre il giocatore ne ha 23 (è nato il 17 maggio 2000). Una differenza che in realtà i diretti interessati non sentono ma che ha spinto qualcuno a mormorare.

“E il bimbo di 20 anni dov’è?”, ha scritto un utente, commentando così il dolce scatto social in cui Paola Di Benedetto bacia Raoul Bellanova. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha lasciato Milano per trascorre qualche ora di passione con la sua dolce metà che in passato militava nell’Inter. Le critiche, però, non l’hanno scalfita e a muso duro ha replicato: “Quale tipo di frustrazione personale ti affligge per scrivere un commento di questo tipo?”.

Valentina Ferragni e la polemica per il nuovo giovane fidanzato

Le medesime critiche hanno travolto Valentina Ferragni, sorella della più nota Chiara. Archiviata la lunga relazione con Luca Vezil, la cognata di Fedez ha ritrovato il sorriso con il modello Matteo Napoletano. Lei trent’anni, lui appena ventuno: tanto è bastato ad accendere gli animi e a far gridare allo scandalo l’opinione pubblica. La bionda influencer ha preferito replicare con ironia: “Young (or should I say younger?), wild and free”. Ovvero: “Giovane (o forse dovrei dire più giovane?), selvaggio e libero”.

Sia Paola Di Benedetto sia Valentina Ferragni hanno mostrato quanto certi “dettagli” siano un problema più per gli altri che per se stesse. Del resto non è l’età a fare una persona ma sempre certe esperienze di vita, certe qualità e anche certi difetti. Quel che conta, sia per Paola sia per Valentina, è vivere un rapporto stimolante e passionale, che possa fare la differenza.

Tutte le altre Vip che hanno fidanzati molto più giovani

E non sono le sole: nell’ultimo periodo anche altre Vip hanno scelto partner più giovani. Melissa Satta, ad esempio, è dieci anni più grande di Matteo Berettini ma ha sempre precisato che il tennista – 27 anni – è più maturo della sua età. Stesso discorso per Anna Tatangelo, di nuovo serena tra le braccia del modello Mattia Narducci (lei 36 anni, lui 26) dopo la tormentata rottura con Gigi D’Alessio. E che dire poi di Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis? La prima è fidanzata con Giulio Fratini (12 anni di differenza), la seconda con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu (più piccolo di 15 anni). Andrea Delogu, 41 anni, ha invece scelto di amare il 24enne Luigi Bruno.

Certo, qualcuno potrà dire che certe storie d’amore non resistono (come accaduto a Belen Rodriguez, che ha amato sempre uomini più piccoli di lei come Stefano De Martino, Andrea Iannone e Antonino Spinalbese) eppure ogni caso è a sé. A fornire la prova più evidente il legame che da tempo unisce la cantante Giorgia e il ballerino Emanuel Lo. Quando i due si sono conosciuti lei aveva 31 anni, lui 23: stanno insieme da venti anni e hanno un figlio, Samuel.

Quando c’è davvero amore e il sentimento è autentico, quando c’è davvero la voglia di stare insieme e costruire qualcosa di importante e prezioso, non c’è differenza che regga. Perché alla fine si tratta sempre e soltanto di due persone che si amano e l’anagrafe non conta più di un’emozione profonda e travolgente.