Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova fanno coppia: il bacio non mente

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono una coppia e non si nascondono più. Già da qualche settimana si vociferava di una presunta love story, ma la conferma è arrivata soltanto in queste ore con un selfie dolcissimo, di quelli da veri innamorati, condiviso tra le storie di Instagram. Un nuovo amore per la speaker radiofonica che al fianco del calciatore sembra aver ritrovato il sorriso.

Paola Di Benedetto, la prima foto col nuovo fidanzato

C’è tutta la tenerezza di un amore sbocciato da poco nel selfie che Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova hanno deciso di condividere sui rispettivi profili Instagram. In effetti si tratta della prima foto “ufficiale” con il nuovo fidanzato per la speaker radiofonica, continuamente al centro del gossip per via dei suoi amori (o presunti tali).

Tra gli ultimi si era parlato della liaison con Matteo Berrettini (oggi felicemente fidanzato con Melissa Satta) e persino di un ritorno di fiamma con il suo ex storico Federico Rossi, prontamente smentito dalla stessa in un’intervista. Poi erano arrivate le prime (e uniche) immagini rubate al fianco del calciatore, pizzicati al tavolo di un ristorante intenti a trascorrere una piacevole serata insieme, conclusasi con un bacio appassionato. Ma anche lì, la Di Benedetto non aveva mai confermato o smentito la nuova love story.

Adesso la coppia ha deciso di non nascondersi più, probabilmente per mettere a tacere una volta e per tutte le ennesime voci che li volevano già sul punto di rompere. Qualcuno sosteneva che lui avesse un’altra, qualcun altro perfino che negasse di esser mai stato insieme a lei. Insomma, il solito gossip che si alimenta e si ingigantisce di indiscrezioni che, come spesso accade, si rivelano ben lontane dalla realtà.

Chi è Raoul Bellanova, il nuovo amore di Paola Di Benedetto

Classe 2000, Raoul Bellanova è un calciatore piuttosto apprezzato dai tifosi, che ha giocato fino a pochissimo tempo fa nell’Inter (in prestito dal Cagliati), salvo poi approdare al Torino. Originario di Rho, in provincia di Milano, è proprio nella squadra giovanile della sua città che ha cominciato la sua carriera nel mondo del calcio come difensore. Poi è stata la volta di Bordeaux e ancora diverse squadre italiane lo hanno voluto con sé, viste le doti: Atalanta, Pescara, Cagliari. Gioca anche nella Nazionale Italiana di Calcio Under 21.

Un ragazzo giovane e promettente nella sua professione, alla quale si dedica con impegno e passione. Come si addice alla sua età, poi, il bel Raoul non perde occasione per dedicarsi ai viaggi e al relax al di fuori del campo da gioco. Ma quel che emerge dai suoi profili social è il profondo amore per la sua famiglia, alla quale è molto legato. Non mancano mai foto ricordo e momenti vissuti insieme al papà, alla mamma e al fratello minore, così come frasi e dediche di un ragazzo che mostra di avere sani valori.

Sembra proprio che Paola Di Benedetto abbia ritrovato il sorriso con Raoul Bellanova e chissà se nei prossimi giorni deciderà di aprire il suo cuore su questa love story da poco sbocciata.